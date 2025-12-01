Lamine Yamal no puede ser más claro sobre España: "Con todo mi respecto hacia Marruecos..."

Es sin duda el jugador más determinante del FC Barcelona y una estrella fuera del campo que acapara el interés de las marcas más prestigiosas. Pese a que acaba de cumplir los 18 años, el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal ya figura en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados del medio especializado Forbes. El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición. El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça. De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera. Sin embargo no es oro todo lo que reluce entorno a Lamine Yamal y tanto en el club como en el barcelonismo no ocultan su preocupación por todo lo que rodea al joven futbolista.

Consciente de que se encuentra permanentemente bajo los focos,Lamine se ha sincerado en una extensa entrevista. En el famoso programa de la CBS "60 Minutes", habló sobre su fútbol, su futuro, su origen, su gestión de la fama o su papel en la selección española.

"La presión es sacar adelante una familia"

Lamine es valiente y rebosa confianza por eso lo tiene claro al hablar de presión. Preguntado sobre si más estresante jugar en el Barça o ser el niño pequeño que juega en Rocafonda contra los grandes, no lo duda.

"Creo que sin duda, cuando estaba en Rocafonda, porque, al final, era un barrio donde nadie sabía qué iba a pasar con su vida. La verdad es que nadie sabía si llegaría a ser futbolista, arquitecto, pintor o si encontraría trabajo. Ves a tus padres trabajando, no pueden estar contigo todo el tiempo, y sientes, no nerviosismo, sino incertidumbre sobre lo que te va a pasar. Presión es sacar adelante a una familia".

¿Qué le dirías al balón?

“Es un sentimiento de amor, es el primer sentimiento de amor de mi vida, siempre lo será”, aclaró sobre pelota y el fútbol. Por eso no dudó en responder al ser preguntado sobre que le diría a un balón si pudiera hablar con él. "Probablemente le pediría que se casara conmigo y que tuviéramos muchos hijos".

Sobre su estilo de juego reafirma que su objetivo es ante todo entretener: “El objetivo no es hacer todos los récords del mundo, marcar un millón de goles, hacer un millón de regates, sino disfrutar y que los niños quieran ser como yo. Me gustaría poder cambiarle el día a la gente. Por ejemplo, si alguien está triste, que vaya al partido y que vuelva a casa más feliz de lo que estaba. No voy al campo con la idea de meter sino a disfrutar", insistió.

Tal vez marcado por sus humildes orígenes, admite que no le molesta ser una estrella. "No, la verdad es que no. De hecho, me gusta", contesta con rotundidad.

Aunque reconoce que todo lo que le rodea le impide hacer la vida normal de un chico de su edad. "¿Una vida normal? Mmm, es una pregunta difícil porque, al final, un chico de 18 años sale de la escuela y se va a casa. Salgo a entrenar mientras cuatro paparazzi están en casa haciéndome preguntas sobre mi vida. Enciendo la tele y salgo en la tele. Camino por la calle y veo a un chico con mi camiseta. Quiero salir a tomar algo, pero no puedo porque me lo impiden. Siempre intento encontrar las cosas más sencillas, como jugar videojuegos o pasar tiempo con mi hermano. Pero sí, sinceramente, creo que nunca seré un chico normal de 18 años, porque la gente no me ve como tal y no podré comportarme como tal".

Con España, no lo dudé

Por ultimo, el de Rocafonda se refirió a la Selección Española, a la que ve clara favorita a llevarse el Mundial. Sobre si se ve la cara de una nueva España, Lamine respondió que "es relativo. Al final, eso no lo decide uno mismo. Cuando eres niño, se decide quien es la estrella de una selección. No lo decide el jugador. Creo que al final es que la gente quiera ilusionarse con ello. Yo estoy muy contento con la ilusión que genero a los españoles, a los culés. Soy una de las opciones. Sé que cuando voy a un campo, mucha gente viene a verme. No es algo que me meta en la cabeza. Es algo que se dará si la gente se ilusiona conmigo. Estoy abierto a eso, pero será si la gente lo decide".

También lo tiene claro a la hora de elegir jugar con España y dar calabazas a Marruecos. "La verdad que fue algo raro. Si estaba en mi cabeza el “puedo jugar con Marruecos”. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional. Estando en el Barça yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo. Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país. La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país", concluyó.