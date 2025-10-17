Estos son los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: ¡Un español en el Top 10!

Parecía que su carrera estaba llegando a su fin pero, sin embargo, sigue siendo el rey. Según las últimas estimaciones que acaba de publicar la prestigiosa revista estadounidense de negocios Forbes, Cristiano Ronaldo sigue siendo, con diferencia, el jugador mejor pagado del mundo, ganando más del doble que su subcampeón, Lionel Messi. El francés Karim Benzema completa el podio, justo por delante de Kylian Mbappé.

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue en la cima del fútbol mundial... el mejor pagado. Según la nueva actualización de Forbes, el portugués es, con diferencia, quien más dinero ganará durante la temporada 2025-2026. Recibirá 240 millones de euros, antes de impuestos y comisiones de agente.Esta astronómica suma proviene principalmente de su contrato de oro con su club saudí, el Al Nassr , estimado en casi 200 millones de euros por temporada (197 para ser exactos). El cinco veces ganador del Balón de Oro también recibirá 43 millones de euros de sus diversos patrocinadores, como Nike, Binance y Herbalife.

Solo un deportista lo ha superado en la historia

La leyenda del Manchester United y del Real Madrid encabeza este ranking por sexta vez en los últimos diez años. Entre las ganancias de todos los deportes analizados por Forbes, solo un atleta ha superado la cantidad ganada por "CR7" en 2025-2026: el boxeador Floyd Mayweather (256 millones de euros en 2015, y 243 millones de euros en 2018). Entre los futbolistas, el récord de goles internacionales (143 en 225 partidos) no tiene rival. Tiene más del doble del salario de su subcampeón, su eterno rival: Lionel Messi (111 millones de euros). El ocho veces ganador del Balón de Oro tiene la distinción de ser el único jugador de este Top 10 que recibe más dinero de sus patrocinadores (60 millones de euros) que de su club (51 millones de euros del Inter Miami).

"La Pulga" supera al francés Karim Benzema, quien completa el podio con un salario de 89 millones de euros. Esto proviene casi exclusivamente de su contrato de 100 millones de dólares (85 millones de euros) con el Al Ittihad, que vence al final de la temporada. Por lo tanto, este top 3 incluye solo a jugadores que juegan fuera de Europa. En cuarto lugar, Kylian Mbappé es el primer representante de un club del Viejo Continente, con 81 millones de euros, 60 de los cuales provienen del Real Madrid.

Lamine Yamal en el Top 10

Erling Haaland, del Manchester City , entra en este prestigioso Top 5 con 68 millones de euros de ingresos este año. Aumentó su salario (51 millones de euros anuales) durante su última extensión de contrato de diez años el pasado enero. Sin embargo, el noruego está diversificando sus fuentes de ingresos tras firmar con Nike y con más socios locales, como la distribuidora de frutas y verduras Bama Gruppen y Godfisk, con el objetivo de promover el consumo de pescado y marisco. También adquirió una participación en DB al firmar una alianza con la marca de equipaje escandinava.

Lamine Yamal (18 años), convertido en la nueva perla del fútbol mundial, se ha colado en el Top 10 (10.º puesto) tras su renovación de contrato con el Barça en julio . Fuera del campo, el astro español colabora con varias marcas como Beats by Dre, Adidas, Konami y Powerade. También planea sacar provecho del registro de su celebración "304" (el número de su distrito natal) en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con el objetivo de vender productos derivados. Como sus autógrafos, que planea vender , lo que ahora lo impulsa a rechazar las peticiones de los aficionados.

Además cinco de los 10 futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos lo que supone la mayor proporción de la clasificación desde 2020 y la edad media se sitúa por debajo de los 30 años, la más baja en cinco años.

Los 10 jugadores mejor pagados del mundo según Forbes en 2025-2026