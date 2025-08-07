Laporta calienta la guerra con Ter Stegen: el veto que puede acabar con su capitanía

La guerra Ter Stegen- Barça se recrudece. El portero alemán se negó a firmar el consentimiento para que el club le envíe el informe de su lesión y de su operación a la Comisión Médica de LaLiga que debe evaluar la gravedad de la misma. Una decisión que coloca al club en una situación de bloqueo con respecto a la inscripción de sus nuevos fichajes.

Ante esta situación, el Barça decidió poner el caso en manos de sus servicios jurídicos para abrirle un expediente disciplinario de forma inmediata pero aún hay más y el enfrentamiento entre ambas partes puede sumar hoy un nuevo capítulo.

Según adelantó Esport3, el club ha decidido retirar la capitanía al portero alemán. La medida, que se ejecutará por indicación directa del Barça, será implementada por el entrenador Hansi Flick, quien ya ha recibido órdenes claras en este sentido, siempre según la versión de la televisión pública catalana. Desde la entidad blaugrana

El cabreo de Joan Laporta es monumental y ha exigido al entrenador que ejerza su derecho a veto sobre una decisión que hoy deberá tomar el vestuario. Durante la gira asiática, varios jugadores como De Jong, Gavi y Raphinha se mostraron a favor de que Ter Stegen siga siendo su capitán pero el club se ha mostrado firme en su decisión a pesar de que corresponde al vestuario que hoy tiene previsto reunirse para votar y escoger a los capitanes de esta próxima temporada.

El portero no se mueve

Mientras tanto, Ter Stegen - que asegura no haber recibido ninguna notificación de expediente disciplinario- no se mueve y sigue firme en su postura de no firmar el informe médico bajo ningún concepto. De hecho, ha delegado cualquier comunicación con el club a su representante. Los servicios jurídicos del Barça trabajan para encontrar una vía que les ampare legalmente para poder enviar esta informació y obtener la baja de larga duración que sería clave para inscribir a jugadores.

Si embargo, a pesar de que la información acabe llegando a la Liga, la Comisión Médica no valorará los informes de la operación de Ter Stegen si no existe su consentimiento. El sindicato de futbolistas, AFE, ya se ha puesto en contacto con el todavía capitán azulgrana para ofrecerle apoyo.

En este escenario, el Barça "considera rota la relación con su capitán" y "no contempla una relación pactada o conciliadora". Por ello, y aprovechando que el equipo vuelve mañana al trabajo en la ciudad deportiva, desde el club han pedido a Flick que no permita que en la votación de capitanes salga elegido Ter Stegen.

Una medida de presión que no preocupa al portero. Según adelanta el diario Marca, el alemán considera que su peso en el vestuario no va a cambiar lo más mínimo y que si el club adopta esa decisión, solo variará el hecho de que no portará el brazalete. Marc siente el respaldo de un vestuario cansado de las presiones del club por sus problemas económicos.