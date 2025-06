Laporta vincula al Real Madrid con el poder y al Barça con la libertad y Xabi Alonso no se calla

Joan Laporta fue protagonista destacado en el último capítulo del programa 'La Llotja del 125', dedicado al 125 aniversario de la fundación del Barcelona marcando las diferencias entre el club azulgrana y su máximo rival, el Real Madrid. Una rivalidad que traspasa fronteras y en la que La "libertad" y "La Masia" fueron expuestos por el presidente como las dos facetas diferenciales respecto al club merengue.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reivindicó el sentimiento de «libertad» que encarna el club azulgrana en contraposición del de «poder» que, en su opinión, representa el Real Madrid, club asimismo de la Liga española al que tiene «un respeto institucional máximo».

Laporta cerró el acto con un discurso institucional, pero antes ha respondido las cuestiones de un grupo de jóvenes socios que le han preguntado sobre distintos temas relacionados con el Barça. Una de las más comprometidas fue la que cuestionaba el porqué el Real Madrid es el gran rival del Barcelona.

«El Real Madrid y el Barça tenemos sentimientos diferentes. Ellos tienen el sentimiento del poder y nosotros tenemos el sentimiento de la libertad. Y eso marca la diferencia entre el Barça y el Madrid. Nos retro-alimentamos porque esta rivalidad es buena y tenemos un respeto institucional máximo», argumentó.

En este sentido, ha señalado que ambos clubes tienen «modelos diferentes», en el que el Barça se nutre del fútbol formativo con «talento de fuera», mientras que la entidad blanca «es más de fichar jugadores de gran calidad» en el mercado.

La afirmación del presidente culé no tardó en volverse viral y también fue protagonista de la rueda de prensa de prensa de Xabi Alonso en el Lincoln Financial Field en la previa del último partido del Madrid en la fase de grupos del Mundial de Clubes. El técnico tolosarra no dudó en responder a Laporta.

El "sentimiento de democracia" de Xabi Alonso

"Imagino el contexto en el que lo habrá dicho, y ahí no me quiero meter, pero nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y democracia... y, me imagino, que ellos también tienen algo de poder. Esto va por los dos lados", zanjó con elegancia el técnico merengue.

Tampoco se callaron los usuarios de redes sociales que mostraron su indignación ante la declaración "demagógica" de Joan Laporta. "Si claro. Tenéis la libertad de saltaros la legalidad cuando os interesa" o "Tanta libertad que podéis comprar árbitros durante 17 años o inscribir jugadores gracias al gobierno", son algunos de los comentarios que inundan "X".