Lección de señorío del Real Madrid tras conocer la muerte de "Manolete": "A la afición atlética..."

El fútbol llora la muerte de Manuel Esteban "Manolete" que ha fallecido a los 68 años de edad tras una larga enfermedad. Era un periodista de raza con una larga carrera a sus espaldas pero si por algo era conocido era por su corazón rojiblanco.

Su fallecimiento ha provocado una gran oleada de reacciones entre ellas, como no podía ser de otra manera, la de Atlético de Madrid -el club de sus amores- que ha publicado un emotivo mensaje en su perfil oficial de "X". Pero si hay un mensaje de pesar que ha llamado especialmente la atención ha sido el del Real Madrid que ha dado una auténtica lección de señorío tras conocer el fallecimiento del periodista.

Y es que el club blanco no solo se acuerda de los allegados de Manolete sino de la familia rojiblanca golpeada por la pérdida de uno de sus aficionados más queridos.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel Esteban Fernández, Manolete, uno de los históricos periodistas deportivos de nuestro país" comienza diciendo el comunicado publicado en la página web del club.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a todos sus seres queridos y a todos los medios de comunicación de los que formó parte. Manolete tuvo una extraordinaria trayectoria profesional que le llevó a convertirse en uno de los periodistas deportivos más populares en España, y era muy querido entre sus compañeros de profesión y sus lectores y oyentes", añade.

Sin embargo lo que más ha emocionado ha sido su recuerdo hacia el que es su rival -el Atlético de Madrid- al que dedica la parte final de su emotivo mensaje.

"Era un gran aficionado del Atlético de Madrid, por lo que nuestro club quiere hacer extensivas sus condolencias a toda la afición atlética y al club de su vida. Ha fallecido a los 68 años de edad. Descanse en paz", conluye.