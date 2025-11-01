La liga que dio calabazas a Messi: "Nos hizo una oferta pero..."

Muchos aficionados siguen soñado con ver de nuevo juntos en el mismo campeonato a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo y lo cierto es que estuvo apunto de hacerse realidad. Sin embargo, aunque parezca increíble los planes se truncaron y no por parte del jugador sino de Arabia Saudí.

Según acaba de salir a la luz, el argentino estuvo considerando el pasado verano, la posibilidad de fichar por un club de la liga saudí pero los saudíes se negaron y el motivo acaba de ser revelado.

Abdullah Hammad, director general de la Academia Deportiva Mahd, encargada de promover el deporte saudí, así los asegura en un podcast del medio de comunicación saudí Thmanyah. Según él, el equipo de Messi preguntó durante el Mundial de Clubes si podía entrenar en el desierto durante el receso de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Hammad explicó: «El jugador quería mantenerse en forma y prepararse para el Mundial de 2026». Esto no fue bien recibido en Arabia Saudí, ya que: «El ministro dejó claro que la liga saudí no debe servir como plataforma de preparación para otros torneos».

"Lo rechazamos, así es..."

Al preguntársele directamente si habían rechazado a Messi, Hammad simplemente respondió: "Así es".

Una negativa que puso fin al sueño de más duelos directos entre Messi y CR7 por ahora.

Sin embargo, el traspaso de la superestrella mundial a la Liga Profesional Saudí no habría sido del todo inesperado. Antes de que Messi fichara por el Inter Miami en 2023, ya se especulaba sobre su posible llegada a Arabia Saudí. Al fin y al cabo, muchas estrellas internacionales, como Ronaldo, Karim Benzema y Neymar, ya se habían mudado al desierto, entre ellas varios jugadores de La Liga.

Pero tras su paso por el Barcelona y dos años en el Paris Saint-Germain, Messi se decantó por Estados Unidos y allí parece que pondrá fin a su carrera tras renovar hasta 2028. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que el argentino tiene un salario de 20.446.000 dólares, según la última lista de sueldos oficiales compartidas por la liga estadounidense.