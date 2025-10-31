Al descubierto la millonada que gana Messi, el mejor pagado de la MLS: un español en el podium

El astro argentino Lionel Messi continúa dominando tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Según datos oficiales de la Major League Soccer (MLS), el delantero del Inter Miami encabeza la lista de los jugadores mejor pagados de la liga, con un salario que lo sitúa muy por encima del resto de las estrellas de la competición.

El ex blaugrana encabeza la lista de los jugadores mejor pagados de la Major League Soccer (MLS) por segundo año consecutivo. El argentino tiene un salario de 20.446.000 dólares, según la última lista de sueldos oficiales compartidas por la liga estadounidense.

Un salario de otro planeta

Messi tiene un salario 'base' de 12 millones de dólares, pero una compensación garantizada de 20,4 millones, que incluye primas y variables.

Mientras, el surcoreano Son Heung-min ocupa el segundo lugar con un salario de 11,1 millones de dólares, tras su traslado este verano al Los Angeles FC.

Por su parte, el español Sergio Busquets se situó en el tercer puesto con 8,7 millones de dólares antes de su retiro al final de la temporada, mientras que el paraguayo Miguel Almirón quedó cuarto con 7,8 millones de dólares, y el mexicano Hirving Lozano quinto con 7,6 millones de dólares.

Entre los compañeros de Messi en el Inter Miami, Jordi Alba, que también se retirará al final de la presente campaña, tiene un salario de seis millones de dólares.

El uruguayo Luis Suárez gana 1.5 millones de dólares.

Tanto Messi como Son están muy por encima de otros jugadores de la MLS en términos de compensación garantizada, siendo ambos los únicos dos jugadores que reciben un salario base superior a los 10 millones de dólares. Miami tiene a Messi, Busquets y Alba entre los siete jugadores mejor pagados y han utilizado el atractivo de tener a Messi y compañía para atraer a jugadores de primer nivel por salarios más bajos, ya que su siguiente jugador en la lista en términos de compensación garantizada es Rodrigo de Paul en el puesto 23.

Junto con Miami, Atlanta United tiene la mayor cantidad de jugadores entre los 20 mejores, con el trío formado por Almiron, Miranchuk y Latte Lath, que ganaron cerca de 17 millones de dólares combinados para el equipo que terminó penúltimo en la clasificación de la MLS.

Hace apenas unos días, Messi anunciaba su renovación con el Inter de Miami hasta 2028. Una extensión de contrato que dejaba dos conclusiones claras: que, con los 38 años que tiene en la actualidad, va a ser el equipo en el que pondrá el punto y final a su carrera, y que si no pasa nada en forma de lesión, va a disputar el Mundial de 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Con 777 goles en clubes —73 de ellos ya con el Inter Miami— y 112 con Argentina, el ’10’ sigue ampliando su legado, persiguiendo la mítica barrera de los 1,000 goles.

Top 20 de los futbolistas mejor pagados de la MLS en 2025

1. Lionel Messi (Inter Miami) - 20.44 millones

2. Heung-min Son (LAFC) - $11.15millones

3. Sergio Busquets (Inter Miami) - $8.77 millones

4. Miguel Almiron (Atlanta United) - $7.87 millones

5. Hirving Lozano (San Diego FC) - $7.63 millones

6. Emil Forsberg (New York Red Bulls) - $6.03 millones

7. Jordi Alba (Inter Miami) - $6 millones

8. Riqui Puig (LA Galaxy) - 5.77 millones

9. Jonathan Bamba (Chicago Fire) - $5.58 millones

10. Hany Mukhtar (Nashville SC) - $5.31 millones

11. Christian Benteke (DC United) - $4.93 millones

12. Aleksey Miranchuk (Atlanta United) - $4.88 millones

13. Evander da Silva Ferreira (FC Cincinnati) - $4.73 millones

14. Carlos Gil (New England Revolution) - $4.7 millones

15. Joseph Paintsil (LA Galaxy) - $4.18 millones

16. Emmanuel Latte Lath (Atlanta United) - $4.03 millones

17. Luis Muriel (Orlando City) - $4 millones

18. Kevin Denkey (FC Cincinnati) - $3.81millones

19. Denis Bouanga (LAFC) - $3.7 million

20. Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) - $3.67millones