Manchester City - Copenhague: Así es Foden, el jugador que para Guardiola está siendo el mejor de la Premier esta temporada

Phil Foden es el niño prodigio del fútbol inglés y esta temporada está dando el salto que separa a los muy buenos jugadores de los mejores. "Siempre he tenido la sensación de que marcaría muchos goles al verlo en los entrenamientos, pero ahora gana partidos. Su ética de trabajo es intachable, siempre juega bien, sea en la posición que sea, no se queja. Vive para el fútbol, pero hasta que no ganas partidos no te conviertes en un jugador de talla mundial", dijo Pep Guardiola después de que Foden resolviera el pasado fin de semana el derbi contra el Manchester United, que se había adelantado. "Este año es el mejor de la Premier", defendió su entrenador español.

Manchester City - Copenhague, vuelta de octavos

Más allá de algún acto de indisciplina, Foden ha ido dando pasos adelante en su carrera, que no ha hecho más que empezar. Solo tiene 23 años y esta temporada lo está jugando casi todo, aprovechando también la marcha de Mahrez. En algún momento en el que se hablaba del futuro del futbolista fue el propio Guardiola el que lo tachó de intransferible, el único intransferible, porque lleva en la casa desde los seis años y el futuro del Manchester City pasa por él... Y también el presente. Pep no se fía del 1-3 que logró en la ida de octavos de la Champions contra el Copenhague, partido en el que por momentos fue muy superior, y esta noche en la vuelta (21:00 horas, Movistar) sacará todo lo que tiene para resolver el pase a cuartos. "Es mejor estar aquí ahora que ya hemos ganado esta competición, pero la temporada del triplete ya es pasado", proclama el preparador español.

Su temporada más goleadora

Foden siempre ha destacado por su talento y por su visión de juego, lo que unido a los goles le convierten en un futbolista total. Este curso, al que todavía le quedan los meses más interesantes, ya se ha superado: lleva 18 dianas, cuando su mejor registro fueron las 16 de la campaña 2020-21, y con 10 asistencias está a una de las que consiguió en el curso 2021-22. Ha sido más utilizado por Guardiola (3.152 minutos) esta temporada que en toda la pasada (2.660). Ha participado en 40 de los 42 encuentros de su equipo (sólo descansó en uno de Champions y uno de la FA Cup). Es complicado definir a Foden con una palabra que no sea genérica como "atacante". Porque ha actuado de interior, de mediocentro ofensivo, de "falso 9" y de extremo por ambos lados. Cuando lo hace desde el derecho y se viene al centro, en su cabeza está la portería, algo así como lo que hacía Messi, el futbolista en el que se fijaba cuando era un crío, aunque su ídolo era David Silva, con el que llegó a coincidir tres años. Con un gol de esa manera empató el derbi.

"Lo llamamos el francotirador. ¡Llevamos con este apodo desde 2017! [cuando subió al primer equipo] Le encanta chutar. Practica y se esfuerza. Ahora sus goles están llegando y ojalá pueda seguir", explicó su compañero Walker. Después, Foden marcaría también el 2-1 en el minuto 80 (Haaland redondeó el marcador con el 3-1 en el descuento). Lo celebró haciendo el gesto del francotirador, con el "47" a la espalda para rendir homenaje a su abuelo (falleció con esa edad), aunque también podía haber hecho como si pescara, su otra afición. Es más, la celebración de alguno de los títulos del City se la saltó porque se fue con su padre a ver si picaba alguno.