McKennie, de la 'Juve', víctima de cánticos racistas por parte de aficionados del Parma

El Juventus Turín denunció este lunes que el estadounidense Weston McKennie recibió insultos racistas de la grada visitante del estadio 'bianconero', ocupada por aficionados del Parma. McKennie, que apenas participó dos minutos en la victoria de los suyos ante el Parma (2-0), se quedó en el campo después, junto al resto de compañeros que no jugaron el duelo, para realizar varios ejercicios de entrenamiento, como es habitual.

Fue en ese momento, cuando en el estadio apenas quedaban aficionados juventinos y los del Parma todavía no habían sido escoltados -práctica habitual con la afición visitante- cuando recibió los insultos racistas.

"Al término del partido contra el Parma, Weston McKennie fue objeto de expresiones discriminatorias de carácter racista por parte de algunas personas presentes en el sector visitante, mientras se ejercitaba en el campo con los compañeros que no habían participado en el partido", informó la 'Juve' en un comunicado.

"El Juventus condena enérgicamente este episodio y cualquier manifestación de racismo, y garantizará la máxima colaboración con los órganos de justicia deportiva para identificar a los responsables", añadió. Por su parte, el Parma condenó públicamente la actitud de su afición: "El Parma Calcio, en referencia a los acontecimientos que tuvieron lugar anoche tras el partido disputado en el Allianz Stadium de Turín, condena firmemente cualquier forma de racismo y discriminación, tanto dentro como fuera del terreno de juego".

"La intolerancia racial, o cualquier otro tipo de comportamiento abusivo, NUNCA es tolerable ni aceptable y, por lo tanto, debe ser abordada, combatida y condenada en todo momento", apuntó el club parmesano.

"El presidente Kyle J. Krause, junto con todo el equipo del Parma Calcio, está plenamente comprometido con el fomento de una cultura basada en valores fundamentales como el respeto, la inclusión y la igualdad", finalizó el comunicado del Parma.