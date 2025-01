El mejor regalo de Reyes para la Deportiva Minera es el Real Madrid

La Deportiva Minera tiene un sueño hecho realidad de regalo. El Real Madrid es el rival que le ha tocado en los dieciseisavos de la Copa del Rey y será, como lo dice su entrenador José Pérez, "el partido más especial en la historia del club", cuando en un estadio que es 10 veces más grande que su afición, esté repleto para recibir al Madrid.

El club Minera es una de las sorpresas de la Copa en esta ocasión, ya superó a un equipo de Primera División como lo es el Alavés en un partido que se tuvo que definir en los penaltis y para el mediocampista Javi Vera, se vivió de una manera distinta en el campo. "Ese partido fue increíble, Cuando terminó y ganamos la tanda es que no te puedes imaginar eso se fue de las manos".

"Yo soy un jugador que me gusta tirar penaltis, pero en momentos así tan decisivos cuesta coger esa responsabilidad, ya después del esfuerzo que hicimos, después del partidazo, yo fui el primero que cuando nos juntamos ahí le dije a Míster “mira yo quiero tirar”, porque yo sabía que si fallaba no iba a pasar nada porque ya lo habíamos conseguido, el logro estaba hecho, los habíamos llevado a una tanda de penaltis y yo solo quería disfrutar de esos momentos de ir a tirar un penalti, porque esa sensación es única y es muy difícil de volver a tener", expresó Javi.

La Deportiva eliminó a los albiazules, algo que impactó a los propios futbolistas, alguno se lo tuvo que comentar a Vera. "Yo tengo ahí un amigo, Toni Martínez, me dijo 'es que ha habido equipos en Primera División que no nos han jugado así, por momentos nos han dominado'. Al final nosotros no tenemos nada que perder vamos a ser valientes, vamos a hacer nuestra propuesta", señala para el partido ante el Madrid.

Aunque Javi Vera ya se ha enfrentado en 2019 al Barcelona en un partido benéfico por una DANA ocurrida en ese año, este será un encuentro diferente, pero no el más importante, “Yo creo que va a ser el partido que más voy a recordar en mi vida, un partido que le voy a contar a mi hijo, a mis nietos, de eso estoy convencido. El más importante como tal hay que ser realistas, nosotros no estamos a la Copa del Rey, seguimos ahí porque nos lo hemos merecido, pero yo creo que en cuanto a importancia hay partidos más importantes”, comenta el futbolista.

Cuando se anunció el precio de las entradas, se señaló en redes del aumento de un partido de Copa a otro, sin embargo, la afición del Minera y las personas de Cartagena que quieren asistir han respondido a la venta y se espera que el Estadio Cartagonova con una capacidad de 15.000 aficionados se encuentre prácticamente lleno, aún cuando el pueblo de donde es el club, Llano del Beal, tenga una población de poco más de 1.300 personas.

“Al final cuando un espacio se llena, pongas el precio que pongas, es un precio justo, yo he podido conseguir muchas entradas a amigos, conocidos. Yo entreno en un equipo de infantil en el Real Murcia y todos mis jugadores, para su familia me han pedido entradas, se las he conseguido y que mejor regalo que regalarle a tu hijo o a tu familiar una entrada para ver el Real Madrid contra la Minera el día de Reyes”, dijo Javi.

El jugador del Minera comentó también su opinión sobre el conjunto merengue: “Cuando salió en el sorteo llegó el típico comentario de tu amigo que dice: “si esos no están en un buen momento, a esos todavía les ganáis”, ya sabemos cómo es el Madrid que cuando empieza enero que es donde se juegan las cosas, ahí no fallan. Lo estaba viendo contra el Sevilla y es que me parece increíble, juegan en otra liga por encima de la Primera División”.

José Pérez, también comparte lo especial que será enfrentarse al Real Madrid en el día de Reyes, un partido que “será histórico para todos”, ya que la Minera había tenido “un poco de mala suerte” con su primera rival en Copa, al enfrentarse en la primera ronda a un equipo de su misma categoría en Tuleda, sin embargo “las cosas pasan por algo”, como comenta ‘Popy’, el siguiente fue el Alavés y ahora será el Madrid.

'Popy' dejó el fútbol en una temprana edad, su retiro llegó a los 24 tras estar cuatro años en el club que ahora dirige, desde ese momento decidió ir a Madrid y a Barcelona para estudiar y prepararse como entrenador, aunque ese no es su único trabajo, José también es policía en su tiempo fuera del campo.

“Yo siempre digo que la similitud es que te enfrentas con personas, que estás gestionando un grupo de personas y en la calle, en mi labor policial, lo que tratamos es de solucionar, para eso está la policía, para solucionar al ciudadano y estar cerca de ellos para ayudarles cuando lo necesitan. Por el otro lado en la gestión del grupo, la idea de un entrenador es gestionar un grupo de la mejor manera, son 25 chavales, que al final cada uno es de una manera y tú tienes que saber orientarlo y de la misma manera tratar de solventar las dudas y ayudarle a solucionar los problemas que tengan en el campo”, expresó José.

Popy llegó hace tres años para mantener al club en la categoría en Tercera División, la temporada pasada consiguió el título a falta de cinco jornadas y ahora tiene al equipo cerca de los puestos de playoff, pero antes de avanzar en su ascenso, la Deportiva Minera se detendrá para medirse ante los de Ancelotti como un premio de lo que fue su 2024 y el inicio de este nuevo año.