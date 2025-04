El mensaje de Carlo Ancelotti a sus jugadores tras la derrota del Real Madrid ante el Arsenal

Lo primero que hizo Carlo Ancelotti tras la derrota del Real Madrid ante el Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions League fue ponerse como el principal responsable. "No hay ninguna duda, aseguraba sobre esta cuestión. Después, quiso rescatar la primera hora de partido de los suyos y reconocer que después de los dos goles de Declan Rice no supieron reaccionar como equipo y fue complicado.

"Estuvimos bien durante una hora y luego hemos pagado los dos goles encajados a balón parado. No tuvimos espíritu después para recuperarnos. Hay que hacer todo lo posible en la vuelta para tratar de remontar. Nos ha faltado fútbol, sí. El equipo ha caído mentalmente, no ha sido capaz de reaccionar después de los dos goles. Hasta ese momento la cosa estaba equilibrada.

Hay que mirar adelante, trabajar, sacrificarnos, pensar en lo que podemos hacer, y tratar de hacerlo todos juntos. Lo hemos hecho muchas veces y hay que intentarlo otra vez. La eliminatoria está muy complicada, pero hay que intentarlo desde el primer minuto hasta el último", comenzaba el técnico del Real Madrid.

"Se trata de una derrota dura, obviamente, no lo esperábamos. Hay que ser autocríticos y tratar de remontar. Las posibilidades son muy pocas, pero vamos a intentarlo de todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido y a un mal resultado", continuaba en la sala de prensa del Emirates Stadium.

"Es difícil de explicar por qué se cae el equipo. No hemos sido capaces de reaccionar de manera conjunta, unidos, hemos perdido algo de orden y ellos han controlado mejor el balón y el resultado sobre todo", explicaba.

Dos evaluaciones

"Hay una evaluación que me ha satisfecho con 0-0 y luego la reacción a los goles ha sido muy mala. Son los problemas que hemos tenido toda la temporada, hacer un bloque compacto en los momentos buenos y en los que no son buenos".

Fue claro sobre si sigue pensando que el mejor once es con los cuatro delanteros en ataque. "Es una alineación distinta a los años anteriores, pero es la mejor. Siempre pienso que los jugadores buenos tienen que jugar y no sentarse en el banquillo. Después hay que organizar un bloque compacto y no hemos sido capaces de hacerlo".

También fue claro sobre si el Arsenal es ahora mejor equipo que el Real Madrid: "Han mostrado mejor actitud, mejor calidad, mejor bloque, muchas cosas que han hecho mejor que nosotros. Durante una hora no hemos estado mal. Si miras el resultado, es malísimo, pero no hay que tirar todo a la basura. Hay cosas que en la primera parte lo hemos hecho bien. Tuvimos opción de adelantarnos en el marcador. Ellos han trabajado mucho y han sido fuertes físicamente. No es habitual que te marquen dos goles a balón parado y ha sucedido. En nuestro estadio también suelen suceder cosas poco habituales, así que vamos a creer", cerraba el técnico del Real Madrid.