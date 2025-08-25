El mensaje de Vinicius en redes sociales tras el partido en Oviedo: no puede ser más claro

Fue la sorpresa de la jornada. Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dejó fuera del once titular a Vinicius Jr y entraron su compatriota Rodrygo Goes, el argentino Franco Mastantuono, Dani Carvajal y el alemán Antonio Rudiger. Rodrygo ocupó la plaza de Vini en el ataque del conjunto madridista, en tanto que Mastantuono, que se estrenó en LaLiga la pasada jornada ante Osasuna, entra en lugar del hispano-marroquí Brahim Díaz y fue titular por vez primera.

El Real Madrid ha ganado este domingo por 0-3 en su visita al Real Oviedo durante la jornada 2 de LaLiga EA Sports, habiendo encarrilado el botín con dos goles del francés Kylian Mbappé, uno en cada mitad de un partido donde a los carbayones se les ha atragantado un adversario que en el descuento ha firmado su tercera diana a cargo de Vinícius Jr.

Tras marcar su tanto, el brasileño celebró el gol de manera airada y protestando. El brasileño estaba muy enfadado al parecer con el árbitro que minutos antes le había mostrado tarjeta amarilla por fingir una falta. Para que la cosa no fuera a mayores, fue Kylian Mbappé quien corrió hacia su compañero para taparle la boca.

Pero no fue su única polémica. Vini que entró en el minuto 63, y terminó por marcar el tercer tanto del encuentro en los últimos minutos, realizó un controvertido gesto tras la reiteración de insultos recibidos desde las gradas por parte de la afición local.

El delantero brasileño fue captado en el momento en que manda un mensaje a la afición -que no paraba de gritarle "tonto"- haciendo un dos con la mano derecha enseguida de un movimiento hacia abajo, gesto que fue interpretado a que los mandaba a segunda división.

Las imágenes del futbolista fueron captadas por DAZN en la que los propios comentaristas puntualizaron esa interpretación durante un momento del encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid.

Tras el partido, en el que volvió a verse rodeado de polémica, el brasileño lejos de arrepentirse de sus gestos. quiso dejar las cosas claras en redes sociales.

"Yo soy así", escribió el brasileño a modo de aviso en su perfil de Instagram. No se puede ser más claro.