Messi se despide de Argentina y deja dudas de cara al próximo Mundial

Lionel Messi se despidió este jueves del público albiceleste en un partido oficial con la selección nacional, anotando dos goles en la victoria por 3-0 sobre Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires. El encuentro, el último en suelo argentino de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, cerró una etapa muy importante para el astro argentino, quien, en sus declaraciones posteriores al partido, sembró dudas sobre su participación en la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, el partido del 10 no dejó lugar a especulaciones al respecto de su estado de forma. Desde los primeros minutos del partido, Messi mostró su compromiso y liderazgo, guiando a su equipo con precisión y determinación. A los 38 minutos, abrió el marcador con un gol que desató la euforia de los más de 80.000 espectadores presentes. En el segundo tiempo, Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 75 minutos, y Messi cerró la cuenta con su segundo gol a los 79, consolidando su legado en el fútbol argentino.

La emoción fue palpable en el Monumental, donde los hinchas corearon su nombre y aplaudieron cada jugada del capitán. Tras el pitido final, Messi se despidió del campo entre lágrimas, consciente de que este era su último baile en su tierra.

Messi confirmó tras el partido que “está claro que fue el último encuentro por los puntos acá”. Añadió que, tras muchos años de recibir el cariño de los aficionados en Barcelona, soñaba con experimentarlo también en su país: “Se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno y con el grupo que lo intentó y logró consagrarse”. Consultado sobre su participación en el próximo Mundial, respondió que aún no ha tomado una decisión, aunque dio a entender que seguirá jugando: “Esto es día a día, partido a partido, tratando de sentirme bien. Veré cómo me sigo sintiendo. Y sobre todo, seré sincero conmigo mismo. Si estoy bien, disfruto”.