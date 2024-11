Montse Tomé no se atreve con Jenni Hermoso pero dispara contra la prensa tras su "limpia" : ¡No las respetáis...!

La polémica en la selección femenina continúa. La última lista de Montse Tomé para los encuentros ante la República de Corea y Francia provocó un auténtico terromoto y las críticas a la "operación limpieza" de la seleccionadora no cesan. La vuelta de Aitana Bonmatí y Claudia Pina, ambas del Barcelona, la ausencia de pesos pesados como Jenni Hermoso, Misa Rodríguez e Irene Paredes son las claves de esta nueva lista de convocadas que mantienen a Tomé en el ojo del huracán. Y es que en el vestuario solo 'sobreviven' siete campeonas del mundo.

Las veteranas, en pie de guerra

La primera en encender la mecha fue Vero Boquete que no ocultó su indignación tras quedar fuera de la convocatoria Irene Paredes. La ausencia de la capitana hizo recordar a Vero Boquete cuando Jorge Vilda decidió apartarla cuando ejercía este mismo rol en el combinado español. «Dejavú», escribió la futbolista de la Fiorentina en X, red social conocida anteriormente como Twitter, cuando se enteró de que Montse Tomé no había llamado a Paredes.

«Es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma en la que se está tratando a una jugadora como Irene Paredes. Se me rompe el corazón lo que se está haciendo con ella. Una seleccionadora puede prescindir de una jugadora por motivos deportivos o personales, pero la salida de la capitana y líder de una Selección debe hacerse de una manera más clara, humana y profesional», sentenció Boquete, que vivió una situación similar cuando Jorge Vilda tomó las riendas del combinado femenino.

Poco después fue Jenni Hermoso la que rompió su silencio en redes con un mensaje tan enigmático como clarificador: "No vendan su alma al diablo".

Las diferencias entre los pesos pesados de la selección femenina de fútbol y la entrenadora parecen cada día más evidentes y Montse Tomé no ha dudado en contraatacar ante el aluvión de críticas.

Bronca a la prensa

La seleccionadora española femenina de fútbol, destacó "la energía positiva" del equipo que dirige y cargó contra la prensa en una rueda de prensa en la pidió "respeto" en varias ocasiones para sus jugadoras. Sin embargo, no se atrevió a pronunciarse sobre las reacciones provocadas por los descartes de piezas que venían siendo importantes, fundamentalmente las veteranas Irene Paredes y Jennifer Hermoso.

"Me gustaría que pudiéramos poner el foco en las 24 futbolistas que están aquí y que merecen estar. Tenemos una selección con grandísimas futbolistas, que vienen rindiendo a muy buen nivel en sus equipos y que merecen el máximo respeto", comentó para añadir lo que le transmiten sus pupilas: "A las jugadoras les gustaría que les preguntaran por Corea, Francia, Italia, Canadá... porque así es como se sienten cómodas y en lugar de eso se les hacen preguntas que ellas no tienen que responder".

Huyendo de la polémica quiso zanjarla incidiendo en el trato que quiere para el grupo humano que dirige. "Después de mi anterior rueda de prensa se publicaron cosas en diferentes medios que yo no dije. Cada uno puede interpretar y decir lo que quiera pero yo de eso no me siento responsable. Hay que tener respeto por estas 24 jugadoras porque merecen estar aquí. No cerramos la puerta a ningún futbolista y trabajamos para elegir a las mejores para la selección para que nos representen al máximo nivel", sentenció.

Las graves acusaciones de Boquete y Hermoso quedaron sin respuesta.