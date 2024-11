Este es el verdadero motivo por el que Montse Tomé se ha cargado a Jenni Hermoso, Misa y Paredes

La polémica en la selección femenina continúa. Montse Tomé hizo pública el pasado martes la lista de las 24 futbolistas que disputarán los próximos partidos de carácter amistoso ante República de Corea y Francia que cuenta con más de una sorpresa y la confirmación definitiva de la última de las rebeldes. La vuelta de Aitana Bonmatí y Claudia Pina, ambas del Barcelona, la ausencia de pesos pesados como Jenni Hermoso, Misa Rodríguez e Irene Paredes son las claves de la nueva lista de convocadas anunciada por la seleccionadora.

La guerra vuelve a empezar

Unas ausencias que provocaron un auténtico terremoto y que ya han hecho circular la hipótesis de una "operación limpia" en un vestuario con demasiados lastres del pasado.

La primera en encender la mecha fue Vero Boquete que no ocultó su indignación tras quedar fuera de la convocatoria Irene Paredes. La ausencia de la capitana hizo recordar a Vero Boquete cuando Jorge Vilda decidió apartarla cuando ejercía este mismo rol en el combinado español. «Dejavú», escribió la futbolista de la Fiorentina en X, red social conocida anteriormente como Twitter, cuando se enteró de que Montse Tomé no había llamado a Paredes.

«Es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma en la que se está tratando a una jugadora como Irene Paredes. Se me rompe el corazón lo que se está haciendo con ella. Una seleccionadora puede prescindir de una jugadora por motivos deportivos o personales, pero la salida de la capitana y líder de una Selección debe hacerse de una manera más clara, humana y profesional», sentenció Boquete, que vivió una situación similar cuando Jorge Vilda tomó las riendas del combinado femenino.

Poco después fue Jenni Hermoso ola que rompió su silencio en redes con un mensaje tan enigmático como clarificador: "No vendan su alma al diablo".

Las diferencias entre los pesos pesados de la selección femenina de fútbol y la entrenadora parecen cada día más evidentes y ahora han salido a la luz los motivos reales de sus sonadas ausencias.

"Mal comportamiento"

Según adelanta la SER, citando fuentes muy cercanas al vestuario de la selección española, el motivo por que el que Jennifer Hermoso y Misa no han ido es por su mal comportamiento cuando le ha tocado ser suplentes.

Algo en el caso de la futbolista de Tigres quedó bastante claro en los Juegos cuando se quejó de su poca participación. "Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual de bien. Hay cosas que no tienen respuesta y ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca", afirmó. Unas palabras que no gustaron nada a Tomé.

El citado medio de comunicación excluye a Irene Paredes de esta razón. La ausencia de la capitana del Barça se debería más bien a cómo se relacionó con el cuerpo técnico durante los Juegos Olímpicos de París.

"Es evidente que hay un trasfondo personal por encima de lo deportivo. En condiciones normales, Irene Paredes posiblemente hablamos de la mejor central del mundo, lo está ganando todo con su equipo y es titular indiscutible en el Barcelona... lo más lógico y normal es que sea la central de la selección. ¿Por qué no está?, ¿por qué no está Jenni? Vamos a ver qué pasa en las próximas convocatorias porque parece que hay más cabezas por cortar...", sentencia José Manuel Oliván en Radio Marca.