Una de las ausencias más sonadas en la selección española ha sido la de David De Gea. El guardameta del Manchester United no ha sido convocado. El Chiringuito ha desvelado dos versiones diferentes sobre lo ocurrido. “Luis Enrique llama a De Gea para contarle que no va a contar con él. Le dice que es una decisión técnica. A los días De Gea recibe un mensaje de Rubiales donde le dice que ha renunciado a la selección. El propio portero dice que él no ha renunciado, ni piensa en hacerlo. Queda un poco sorprendido por esa comunicación entre Luis Enrique y Rubiales. David no ha recibido ninguna explicación más. Él se veía entre los tres y le sorprende que Rubiales le envíe ese mensaje de felicidades por dar el paso de renunciar a la selección”, informa el periodista José Álvarez.

🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨



😮"Luis ENRIQUE le dijo a RUBIALES que DE GEA había RENUNCIADO a la Selección".



📺#ChiringuitoSelección📺 pic.twitter.com/jMYMEYlioY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2022

Algunos colaboradores como Tomás Roncero también opinaron al respecto: “Aquí parece que Luis Enrique ha mentido a Rubiales diciéndole que David da un paso al lado cuando en realidad es decisión del seleccionador”. De Gea fue el sustituto de Iker Casillas en una transición también muy complicada que terminó con algunos problemas entre el ex madridista y Vicente del Bosque, pero que finalmente resolvieron en varios reuniones.

Si hablamos de la portería, Luis Enrique ha querido dar una oportunidad a David Raya. El portero del Brentford jugará su primer Mundial. Para muchos aficionados era un auténtico desconocido, pero lo cierto es que sus actuaciones en la Premier League no están dejando a nadie indiferente. Tanto, que fue uno de los artífices de la victoria ante el Manchester City en la última jornada antes del Mundial de Qatar. El perfil de Raya va muy en la línea de otros futbolistas que, posiblemente, con otro seleccionador lo hubieran tenido complicado, sea el caso de Gavi, Ansu, Eric García...