Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Estados Unidos - Gales

Gales ha tenido que esperar 64 años para volver a un Mundial. Disputó el de 1958 y ahora el de Qatar y su estreno va a ser contra Estados Unidos. El encuentro será el lunes 21 de noviembre a las 20:00 horas, y se puede ver en televisión en Movistar en “Gol Mundial”. El duelo corresponde al Grupo B, donde también hay un Inglaterra - Irán.

Si Gales se clasificó para el Mundial fue en gran medida por Gareth Bale, autor de tres goles en los dos partidos de la repesca, contra Austria y Ucrania. “Es una sensación espectacular. De pequeño soñaba con ver a Gales en un Mundial. Esperemos que sea un tiempo divertido para nosotros”, dijo el exfutbolista del Real Madrid en conferencia de prensa. “Estoy justo donde quiero estar. Estoy preparado para el primer partido. Hemos entrenado duro la última semana. No tenemos excusas. Hemos puesto el corazón entrenando y mañana es día de partido. Será difícil mañana, ojalá sea un gran espectáculo y podamos ganar”, añadió.

El golf me ayuda a evadirme GARETH BALE

Bale hizo memoria sobre sus recuerdos de otros Campeonatos del Mundo. “Creo que Francia 1998 fue mi primer recuerdo en un Mundial. Ver este torneo siempre ha sido un poco decepcionante para mí porque no veía a Gales jugar. Formar parte de esto ahora es increíble. Todo el mundo llevaba soñándolo durante mucho tiempo. Además, esto sirve para inspirar a que más niños en nuestro país jueguen al fútbol y que haya una gran generación en el futuro para seguir clasificándonos”. Y también se defendió de una de las polémicas que le han rodeado los últimos tiempos: su afición por el golf que muchos dicen que está por encima de su profesionalidad en el fútbol: “Mentalmente siempre me ha servido para evadir la presión del día a día. Esa es una de las grandes razones por las que me gusta. Poder jugar con amigos, sin cámaras… me permite alejarme del foco del fútbol. Al no haber golf, jugaremos a la PlayStation”.

Por su parte, Estados Unidos disputará su undécima fase final del torneo, que jugó por última vez hace ocho años, en Brasil. Su seleccionador, Gregg Berhalter, afirma que en su “mejor día” pueden “ganar a cualquiera en el mundo”. “Es un gran honor jugar un Mundial, pero no venimos a ser simples participantes. Queremos competir”, aseguró Berhalter, que ha llevado a Qatar un equipo muy joven, con mayoría de debutantes en un Mundial.