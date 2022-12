El definitivo mensaje de Javier Clemente contra los críticos de Luis Enrique y el Twitch

Luis Enrique sigue siendo el tema de conversación porque la huella que ha dejado en la selección es profunda. Su personalidad abarcaba tanto que es difícil olvidarse de él de un día para otro. Entre las despedidas de los jugadores ha estado la de Busquets, capitán de la selección española, quien agradeció la “confianza” de Luis Enrique Martínez y el aprendizaje a su lado, elogiando su “filosofía de fútbol y de vida”, y haber dejado “unos valores para siempre”.

“Muchas gracias míster por estos años de seleccionador. Gracias por la confianza, trabajo y dedicación. Después de muchos años siempre he seguido aprendiendo cosas con vosotros y esto es admirable”, escribió en las redes sociales como respuesta a la publicación de despedida de Luis Enrique.

“Como también la filosofía de fútbol y de vida que tienes. Habéis creado un gran grupo con grandes valores y eso quedará para siempre. Os deseo lo mejor porque os lo merecéis y trabajáis para ello”, añadió ampliando su mensaje a todos los ayudantes del técnico asturiano.

También Eric García se sumó a los mensajes de despedida de los internacionales tras hacerse oficial que Luis Enrique no seguirá al mando de la selección española.

“Dolidos por la eliminación en el Mundial pero convencidos del trabajo hecho. Gracias por todo mister, siempre agradecido por la confianza que me diste desde el primer momento y todos los consejos que me has dado. Os deseo lo mejor a ti y a tu staff”, apuntó.

También Gavi le dijo adiós. “¡Muchas gracias por apostar y confiar en mí en la selección española míster!”, señaló Gavi en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

En este sentido, el atacante del Barcelona recalcó que Luis Enrique “dio todo por la selección” y por ello los jugadores le estarán “siempre agradecidos”.

“Te deseo suerte y éxitos en el futuro, lo diste todo por el equipo y siempre te estaremos agradecidos”, concluyó Gavi. Y Pedri: “Muchas gracias por todo, Luis. Por tu confianza y por tu apoyo desde el primer momento y por haber creído y cuidado siempre de este grupo. No hemos llegado donde queríamos en este Mundial, pero seguro que el futuro te deparará nuevos éxitos”, señaló Pedri a través de un mensaje difundido a través de las redes sociales.

De Pedri, entre otros, habló Javier Clemente en El Larguero: “Después del partido contra Costa Rica, yo no saqué conclusiones... no eran reconocibles. Luis Enrique ha llevado a una Selección de gente muy joven y que en sus clubes destacan. No ha llevado de los que muerden. Pedri juega muy bien al fútbol, pero luego hay que chocar y hay que ir a la pelea. Al entrenador vasco no le ha gustado la decisión de la Federación: “No me ha gustado la decisión. Es muy buen entrenador y me ha sabido mal”, decía. No le parecía mal el papel de la selección en el Mundial: “¿Qué nota le pongo? Un 9″ Después de caer con Marruecos en octavos. “¿Por qué no es normal caer con Marruecos? ¿Por qué no es un triunfo pasar la primera fase?”, se preguntaba. Es amigo de Luis Enrique. “Siempre que le he pedido algo, me lo ha dado”. Y fue muy claro acerca del Twitch, que tantas polémicas sin sentido ha creado: “Seguro que lo han echado por los resultados” “¿El twitch? Me da pena que no se me haya ocurrido a mí”.

Luis Enrique, mientras, demostró que no le afectan para nada las críticas acerca de lo que hizo en el Mundial y apareció en el Twitch de su hijo, el que le animó a comunicarse así con los aficionados. El ex entrenador de la selección saludó, habló con su hijo y no se le vio desanimado.