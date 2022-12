La reflexión (con mensaje) de Luis Enrique en su adiós a la selección española

Luis Enrique tiene que ver qué le apetece ahora. Pese a que la selección no ha hecho un buen papel en el Mundial de Qatar, él sigue teniendo un buen cartel como entrenador y es probable que esté en la agenda de varios equipos para la próxima temporada o para esta si las cosas se tuercen. Empieza el futuro y la selección española, el Mundial y todo el ruido que se ha generado a su alrededor ya es pasado. “En mi nombre y el de todos los que formamos el staff” ha empezado Luis Enrique su despedida del banquillo de España, en la redes sociales, de las que se ha convertido en todo un experto: “Todo empezó hace ya 4 años y que rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar super agradecido a quienes me ficharon dos veces (presidente Rubiales y director deportivo Molina). A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo”, ha escrito para no mostrar ninguna desaveniencia con los dirigentes de la Federación española, pese a que en los últimos días la relación ya no era como acostumbraba.

“Como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más”, dice a los jugadores, de quien ha sido el gran líder, aunque también la relación se rompió algo en los últimos días de concentración, con un Luis Enrique más tenso que de costumbre. Pero en la despedida ha sido elegante, despidiéndose de todo, jugadores y también cuerpo técnico. Alguno de ellos salió en los famosos streamers del seleccionador. “También a los auxiliares (doctores, fisios, utilleros, seguridad, los de audiovisuales, los de viajes con Limones al frente, la team manager Nuria y las nutricionistas etc, etc) que trabajan incansablemente para ayudar a los jugadores y al staff en todo lo que necesitamos. Ha sido muy especial formar parte de esto”.

Al final, el ya ex entrenador de España ha querido dejar un mensaje a la afición, que mayoritariamente ha estado de su lado en estos días de concentración. Las críticas han sido ruidosas, poco justificadas y muy minoritarios. Luis Enrique se ha sentido apoyado por la gran mayoría de aficionados españoles, que vieron a un entrenador con personalidad y buen ánimo. “Por ultimo pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los mas delicados. Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión... lo que necesita la selección es APOYO en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. iVamos ESPAÑA! Hasta siempre. Gracias! LEMG”, acaba el entrenador deseando al ya nuevo seleccionador español, el que recoge el papel de Luis Enrique como máximo responsable de la selección y de lo que haga a partir de ahora en las grandes competiciones.