El furibundo ataque de un periodista argentino a España: “Hijos de p..., ladrones, hace 500 años que nos roban”

El periodista argentino Alejandro Fantino ha incendiado las redes y se ha convertido en tendencia tras criticar e insultar con dureza a España y los españoles. «Son unos hijos de p***. ¡Son unos ladrones! Hace 500 años que nos roban, hace 500 años nos robaron el oro, la plata, nos trajeron enfermedades y nos hicieron mierda», dijo encendido durante su narración del partido entre Argentina y Países Bajos en Multiverso Fantino.

El peridista, muy molesto con el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz, se desató sin freno contra España y los españoles.

“Me está dando cierto miedito el solete del árbitro”. Con estas palabras, se sabía que la locución del partido de Argentina - Países Bajos realizada por el periodista argentino Alejandro Jorge Fantino iba a acabar mal. Y así fue.

“Son unos hijos de puta, boludo. ¿Cómo no te vas a enojar? Roban a Uruguay como lo hicieron, nos dan 10 minutos a nosotros cuando...

¡10 minutos dieron! Hace 500 años que nos roban, hace 500 años que nos roban, que nos trajeron enfermedades y nos trajeron mierda”, siguió diciendo encolerizado el periodista argentino, acusando a España de todos los mañes de Argentina durante los últimos 5 siglos.

“Ahora nos siguen garchando estos hijos de puta, ladrones hijos de puta. ¡Ladrones! ¡Chorros! ¡10 minutos nos dio este ladrón! ¡Chorro!”.

Sus palabras corrieron como la pólvora en redes sociales donde muchos usuarios han mostrado su indignación por un discurso que nada tiene que ver con el fútbol y que solo sirve para fomentar el odio.

“Dicho por un argentino, con apellidos italianos y totalmente “no indigena”, es la paradoja perfecta. Cuando a veces me pregunto como uno de los países más prósperos del mundo ha caído a donde está, veo uno de estos vídeos y lo entiendo todo”, “Fantino, apellido italiano, este señor no se ha preguntado como un apellido italiano llego a america? Este señor se ha mirado al espejo?? rubio piel clara, quienes fueron los que robaron el oro y la plata sus ancestros o los míos que vivo en España?” o “Se llama Alejandro Fantino y dice que los españoles le robamos el oro hace 500 años. No amigo, estás tú mucho más cerca de Mussolini que yo de Isabel la Católica”, son algunos de los airados comentarios que pueden leerse en la red social como respuesta a su desafortunado discurso.

Un pasado con polémica

Alejandro estudió Petroquímica y Genética respectivamente (carreras que abandonó) llegó a Buenos Aires con 18 años de edad, donde trabajó como profesor de tenis y como empleado de un vivero de barrio. Con habilidad para los relatos deportivos, ingresó en la radio casi de casualidad en 1992 como relator de la campaña de Boca Juniors en Radio Mitre, como reemplazo de Héctor Caldiero, en el programa El Show de Boca, donde estuvo hasta noviembre de 2002; poco a poco, fue ganándose un lugar en los medios.

Actualmente realiza Intratables y tiene su propia emisora llamada Neura Media y su podcast Multiverso Fantino. Hasta el 29 de septiembre estuvo trabajando en ESPN en su última etapa con la cadena. Realizó ESPN FC, ESPN FC Show que luego se convirtió en ESPN FShow y fue despedido tras atacar duramente en una emisión a sus colegas de ESPN Sebastián Vignolo y Mariano Closs.