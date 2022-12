El tremendo palo de Ángel Cappa a Messi: “No han visto a Cruyff ni a Di Stéfano”

Tras la semifinal de Argentina ante Croacia que llevó a la albiceleste directa a la final, el mundo entero se rindió a Leo Messi y el técnico argentino, Lionel Scaloni, no dudo en calificar al “10″ como el mejor futbolista de la historia. Una afirmación qye generó un gran debate en redes sociales y con la que no está de acuerdo el ex entrenador Angel Cappa, un viejo conocido de la afición española.

“Es una exageración”

El ex técnico sostiene que es imposible aseverar semejante sentencia ya que para eso habría que haber visto a todos y cada uno de los grandes futbolistas que han marcado la historia. Por eso, eligió distanciarse de la opinión del actual estratega albiceleste: “Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada”, sostuvo.

Pero, Cappa fue claro al asegurar que Messi ha dominado la cúspide del fútbol en los últimos tiempos: “Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia. No, la historia es muy grande y muy amplia”. En este sentido, agregó: “Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal”.

Messi se ha convertido en Qatar en el máximo goleador de la selección argentina en Mundiales, al superar llegar a 11 tantos y superar a Gabriel Batistuta, que quedó con 10. Además, es el futbolista que más partidos de este torneo ha disputado en la historia junto con el alemán Lothar Matthaus, ambos con 25, y el fin de semana superará al italiano Paolo Maldini como el jugador con más minutos en la historia del certamen.

El próximo domingo se medirá a Francia en la final y tendremos la respuesta a otro debate que circula entre los aficionados: ¿Es mejor Messi o Mbappé?