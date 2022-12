Mundial de Qatar. El futbolista despechado que sueña con la derrota de Messi: “Vivió su régimen de terror”

El proximo domingo, Francia y Argentina se verán las caras en la final del Mundial de Qatar con todos los focos puestos sobre Leo Messi y Kylian Mbappé, que no solo pelearán por el trofeo sino por reivindicarse como el mejor futbolista del planeta. Sin embargo, hay otro jugador para el que esta final tiene un especial sabor a venganza.

Tras los infinitos desaires sufridos por el francés Antoine Griezmann durante su estancia en el FC Barcelona donde el argentino no se lo puso nada fácil, el francés tiene ahora en su mano la ocasión de cobrarse su particular revancha y evitar que Messi logre único sueño que le queda por cumplir en su carrera.

El domingo ambos disputarán la final. Un partido con mucho morbo, teniendo en cuenta que la relación entre ellos fue más bien tumultuosa y que nunca se entendieron ni dentro ni fuera de los terrenos de juego.

Intentó vetar su llegada

De hecho, el actual futbolista del Paris Saint-Germain intentó vetar de todas las formas posibles su incorporación al Barça, y pidió a Josep María Bartomeu que no lo contratara y se concentrara en lograr el regreso de Neymar. Un consejo que no fue escuchado por el ex presidente culé, que acabó pagando 136 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios.

A partir de ahí, la situación de Griezmann en el club blaugrana fue un auténtico calvario. El francés fichó en 2019 pero fue cuando la plantilla volvió del parón del Covid cuando las fracciones quedaron claras. El equipo se dividió en pequeños grupos para entrenar, y era Ansu Fati con Messi y Luis Suárez, no Griezmann. Con el poder que Messi tenía en el Camp Nou, fácilmente podría haberlo integrado pero el argentino no lo hizo. Ni siquiera le dio la bienvenida.

“El régimen de terror del emperador”

“Antoine llegó a un club en el que Messi tenía el control sobre todo. Era tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Vivió su régimen del terror. O estás con él o estás contra él”, llegó a afirmar Eric Olhats, exagente y descubridor de Griezmann, en France Football.

“Con Messi sé lo que pasa dentro del vestuario del Barcelona y no es fácil”, afirmó también el tio del francés.

Griezmann siempre trató de quitar hierro al asunto pero lo cierto es que dos temporadas después, regresaba al Atlético tras no lograr nunca cuajar con los culés. Ahora, varios años después y con un excelente redimiento en este mundial, tiene una oportunidad de vengarse del argentino arrebatándole su sueño de levantar el único título que no ha podido conseguir en su carrera.