Newcastle - Athletic Club: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

Doloroso, no hay mejor adjetivo para definir la situación del Athletic Club en esta temporada. Así se siente Nico Williams, que está teniendo que recortar minutos y mostrando un rendimiento inferior debido a su pubalgia, y así fue el derbi vasco. Los leones cayeron ante la Real Sociedad en el descuento con gol de Gorrotxategi en el descuento para seguir alejándose de los puestos de clasificación a la Champions League, que ya están a cinco puntos.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Ahora vuelve la máxima competición continental para tratar olvidar esta mala situación liguera y soñar con el pase a octavos o, al menos, al playoff. El conjunto vasco es 21º tras tres partidos y se clasifican a la ronda intermedia hasta el 24º. Para soñar con ello, tendrá que superar una difícil plaza ante un rival gigante, St James´ Park. Gigante por el ambiente que se vive en cada partido y por el tamaño de su delantero y gran amenaza, Nick Woltemade.

A por la segunda victoria consecutiva

El Athletic empezó la competición con dos golpes, uno esperado y otro doloroso. La derrota ante el Arsenal, donde se dejó buena imagen, podía entrar dentro de los planes, pero no tanto encajar cuatro goles ante el Borussia Dortmund. Eso añadió una presión añadida al tercer partido ante el Qarabag, que también empezó con susto, pero que acabó con la primera victoria tras el doblete de Guruzeta y el golazo de Robert Navarro.

Athletic Club v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025-26 League Phase MD3 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Los antecedentes no son buenos para el Athletic ya que solo ha conseguido vencer en una de sus diez visitas a equipos ingleses, aunque con el recordado asalto a Old Trafford en Europa League. Esta vez no es una semifinal, pero sí un partido que puede marcar el devenir de los rojiblancos en la fase liga de la Champions League. Colocarse con seis puntos antes de recibir al Slavia de Praga sería una gran cifra.

Pendientes de Nico Williams

La gran duda es Nico Williams y su pubalgia. El extremo fue suplente en el derbi vasco y permaneció en el interior de las instalaciones en el primer entrenamiento de la semana. Si está en condiciones jugará al ser un gran partido en el que parece poco probable una rotación, pero sino su lugar volverá a ser ocupado por un Robert Navarro que ya fue clave la pasada jornada de Champions League.

Woltemade y Gordon, amenazas del Newcastle

El Newcastle vivió un terremoto durante todo el verano con la operación Isak, que finalmente acabó con su salida, pero su sustituto lo está haciendo mejor que el sueco en el Liverpool. Woltemade y su 1,98 de altura son un peligro constante y el delantero alemán ha encajado a la perfección en los planes de Eddie Howe. El que está más que integrado es Anthony Gordon, que fue el verdugo de Mourinho en la pasada jornada y que también marcó al Barcelona en el estreno.

UEFA Champions League - Newcastle United v Benfica DPA vía Europa Press Europa Press

Precisamente, el debut ante el conjunto de Flick fue la única de derrota de las urracas, que están mostrando su poderío en Europa pese a la mala situación en Premier League donde militan 12º y cayeron el fin de semana frente a un West Ham en descenso. Buscarán aprovecharse del gran ambiente que se genera en St James´ Park para dar un paso de gigante hacia la siguiente ronda.

Horario y dónde ver online TV el Newcastle - Athletic de la Champions League

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el horario habitual de la Champions League y será televisado por M+ Liga de Campeones 2 de la plataforma Movistar Plus. En dicha compañía se podrá ver en el dial 61 y en Orange en el 116. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Newcastle - Athletic Club

Newcastle United

Posible alineación del Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Murphy, Gordon y Woltemade.

Athletic Club

Posible alineación del Athletic: Unai Simón, Areso, Vivian, Laporte, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.