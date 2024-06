De "Outlaw", la facción ultra del hermano de Villacís, a los 18 grupos más peligrosos del fútbol español

El pasado era asesinado a tiros en Madrid, Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid y exdirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís. Los hechos han ocurrido en la carretera de Fuencarral a Alcobendas, justo antes de entrar en un restaurante. Todo apunta a que se trató de un ajuste de cuentas, pero pronto corrieron como la pólvora la noticias sobre su pasado y en el especial su vinculación a "Outlaw".

A sus 41 años, el hermano de la exdirigente de Ciudadanos ya había saltado a la luz público por sus vínculos con los movimientos de ultraderecha. Miembro de los Ultra Sur, Borja fue condenado a seis meses de prisión por agredir en el año 2004 a un chico de 21 años. A partir de aquí vinieron otra serie de denuncias por narcotráfico y blanqueo de capitales. Pero ¿Qué es "Outlaw"?

La guerra civil en Ultras Sur

Ultrasur Agencia AP

Outlaw Madrid, conocidos como los forajidos neonazis, son considerados uno de los grupos más peligrosos debido a sus conexiones internacionales. Nacieron como una escisión de los Ultras Sur para desplazar a sus líderes y colocarse al frente. Su líder, Antonio Menéndez Mories, un peligroso neonazi, que jactaba de ser aficionado del Atlético de Madrid, acabó dando un golpe de estado entre los radicales del Real Madrid. Conocido como 'Niño Skin', en realidad no le interesaba el fútbol sino la violencia. Hoy siguen en activo centrados en las drogas.

El 9 de Noviembre de 2013 la Real Sociedad que caía por 5-1 en el Santiago Bernabéu, pero los Ultras Sur ni siquiera los festejaron, no estaban para fiestas. Los más jóvenes del grupo radical declararon la “guerra” a la vieja guardia. Todo ocurría alrededor de las 4 de la tarde en el famoso Bar Drakkar, a 50 metros del estadio y lugar de reunión de la mayor parte de radicales del conjunto merengue. Ese día, los cachorros ultras comandados por Antonio Menéndez “El Niño”, exigían a los históricos José Luis Ochaíta y Álvaro Cadenas un cambio generacional y la cesión del mando. Pero la vieja guardia no iba a dar su brazo a torcer, y acabó como no podía ser otra manera, en batalla campal. Botellas, vasos… llovían alrededor del bar, más tarde aparecieron los clásicos bates y porras caseras. Consecuencias: dos heridos leves, la intervención de la Policía Nacional y la amenaza de Florentino Pérez de expulsar de sus gradas a los radicales como ya había hecho Joan Laporta en el Barca.

Una amenaza que cumplió y de la que el pasado 26 de diciembre se cumplieron 20 años. Ese día Florentino Pérez cerraba para siempre las puertas del Santiago Bernabéu a los Ultras Sur, los hinchas blancos más radicales y ponía en marcha su proyecto de grada de animación joven.

Sin embargo, eso no evitó que la sigan montando en la calle y, de hecho, siguen siendo considerados por la Policía como uno de los grupos más peligrosos del fútbol español.

El mapa ultra

Ultras fútbol en España Tania Nieto

En 2022, Antiviolencia elaboró un listado con los 15 grupos que tienen prohibido recibir apoyo de clubes: Boixos Nois, Casuals y Cachorros (Barça), Ultras Sur (Madrid), Frente Atlético (Atlético de Madrid), Bukaneros (Rayo), Biris Norte (Sevilla), Jove Elx (Elche), Indar Gorri (Osasuna) Herri Norte Taldea (Athletic Club), Iraultza (Alavés), Ligallo y Avispero (Zaragoza), Frente Bokerón (Málaga), Symmachiari (Oviedo), Ultra Boys (Sporting) y Riazor Blues (Deportivo de La Coruña).

Una lista que, debido a los incidentes violentos registrados por la Policía tuvo que ser ampliada con tres más. El pasado mes de octubre, el ministerio del Interior, a través de la Comisión Nacional Antiviolencia, acordaba incluir a los grupos ultras United Family y Supporters Gol Sur -seguidores del Real Betis, que en varias ocasiones se han peleado entre ellos-, así como a los Supporters Mallorca, en la lista de grupos radicales y violentos por haber "incurrido en reiteradas ocasiones en hechos contrarios a lo establecido en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte".

De este modo estas agrupaciones pasan a formar parte de la 'lista negra' de los citados 15, cuyos distintivos se prohíbe exhibir en los estadios (las multas por permitirlos suelen ser de 30.000 euros) y a los que está expresamente prohibido "mostrar cualquier tipo de apoyo o publicidad" desde los clubes.

Clubes y Policía Nacional trabajan de la mano pero aún queda mucho por hacer para erradicar la violencia del fútbol.