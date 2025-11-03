Acceso

Deportes La Otra Liga

Fútbol

Real Sociedad y Villarreal se disputan un fichaje en el Elche

Además de Real Sociedad y Villarreal, el Como de Cesc Fábregas está tras los pasos de un futbolista del Elche

Urko Gonzalez de Zarate of RCD Espanyol and Rodrigo Mendoza of Elche CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Elche CF at RCDE Stadium on October 25, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. AFP7 25/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Rodrigo Mendoza con el ElcheAFP7 vía Europa PressEuropa Press
La Otra Liga
Creada:
Última actualización:

El buen hacer del Elche en su regreso a Primera División no está pasando desapercibido ni en LaLiga EA Sports ni en el extranjero. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Atlético de Madrid y del Manchester United en David Affengruber; Rodrigo Mendoza, centrocampista de 20 años del conjunto ilicitano gusta a Real Sociedad y Villarreal.

Así lo asegura el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, que también coloca al Como tras sus pasos. El equipo que dirige Cesc Fábregas ve a Rodrigo Mendoza como el nuevo Nico Paz. No obstante, a diferencia del exfutbolista del Real Madrid, el centrocampista del Elche podría optar por seguir su carrera en LaLiga EA Sports de la mano de la Real Sociedad o del Villarreal si decidiera abandonar el equipo alicantino.

No tuvo a bien abandonarlo cuando el pasado verano tocaron a su puerta desde Arabia Saudí. Entonces, tanto el Elche como el propio Rodrigo Mendoza tumbaron una oferta que hubiera dejado 20 millones en las arcas del conjunto ilicitano. Así lo contó el propio Christian Bragarnik, propietario del Elche, en Marca.

¿Cuánto les costaría a Real Sociedad y Villarreal fichar a Rodrigo Mendoza al Elche?

Y 20 millones de euros, que son los que figuran en su cláusula de rescisión son los que le costarían tanto a la Real Sociedad, al Villarreal como al Como fichar al internacional Sub-21.

Rodrigo Mendoza ha disputado en lo que va de temporada 9 partidos con el Elche, equipo para el que ha marcado 2 goles.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas