Real Sociedad y Villarreal se disputan un fichaje en el Elche

El buen hacer del Elche en su regreso a Primera División no está pasando desapercibido ni en LaLiga EA Sports ni en el extranjero. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Atlético de Madrid y del Manchester United en David Affengruber; Rodrigo Mendoza, centrocampista de 20 años del conjunto ilicitano gusta a Real Sociedad y Villarreal.

Así lo asegura el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, que también coloca al Como tras sus pasos. El equipo que dirige Cesc Fábregas ve a Rodrigo Mendoza como el nuevo Nico Paz. No obstante, a diferencia del exfutbolista del Real Madrid, el centrocampista del Elche podría optar por seguir su carrera en LaLiga EA Sports de la mano de la Real Sociedad o del Villarreal si decidiera abandonar el equipo alicantino.

No tuvo a bien abandonarlo cuando el pasado verano tocaron a su puerta desde Arabia Saudí. Entonces, tanto el Elche como el propio Rodrigo Mendoza tumbaron una oferta que hubiera dejado 20 millones en las arcas del conjunto ilicitano. Así lo contó el propio Christian Bragarnik, propietario del Elche, en Marca.

¿Cuánto les costaría a Real Sociedad y Villarreal fichar a Rodrigo Mendoza al Elche?

Y 20 millones de euros, que son los que figuran en su cláusula de rescisión son los que le costarían tanto a la Real Sociedad, al Villarreal como al Como fichar al internacional Sub-21.

Rodrigo Mendoza ha disputado en lo que va de temporada 9 partidos con el Elche, equipo para el que ha marcado 2 goles.