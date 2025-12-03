Palo para el Barça: este es el tiempo que Dani Olmo estará de baja y los partidos que se perderá

El FC Barcelona firmó una remontada crucial para tumbar al Atlético de Madrid (3-1) en el Spotify Camp Nou y abrir una brecha de seis puntos con los rojiblancos en esta jornada 19 adelantada por la Supercopa, un triunfo que además mete presión al Real Madrid antes de su visita del miércoles al Athletic Club en San Mamés.

Pero no todo fue bueno para el Barcelona. Dani Olmo marcó el gol dio ventaja al Barça, pero se lesionó el hombro en el intento. Olmo, visiblemente dolorido tras la caída, no pudo celebrar el gol que dejó al Barcelona con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El mediapunta azulgrana fue sustituido inmediatamente y tuvo que ser asistido para salir del campo por el personal médico del club. "Lo de Olmo es una putada", afirmaba Marc Casadó en la zona mixta y lo cierto, es que no pinta bien.

Los médicos del club azulgrana apuntan a una luxación de hombro. En las próximas horas se someterá a nuevas pruebas que confirmarán la lesión, pero a falta de confirmación oficial, todo apunta a que Dani Olmo podría estar cerca de un mes de baja.

Hoy se someterá a nuevas pruebas

Todo dependerá del grado de esa luxación, pero los pronósticos apuntan a, como mínimo, dos o tres semanas apartado de los terrenos de juego. En cualquier caso, se someterá a nuevas pruebas a lo largo de las próximas horas que confirmarán el alcance exacto de la lesión.

Si se confirman los malos augurios, Olmo habrá dicho adiós a lo que resta de 2025. Se perdería los últimos partidos ligueros del año ante el Betis, Osasuna y el Villarreal y tampoco estaría disponible en el duelo europeo ante el Eintracht. El parón de selecciones de Navidad sería clave para poder verle jugar de nuevo en enero, ya sea en el derbi ante el Espanyol o en la Supercopa de España.

Dani Olmo ya sufrió una lesión en el hombro izquierdo en el 2023, cuando jugaba en el RB Leipzig. En aquella ocasión, la luxación afectó a los ligamentos del hombro, motivo por el cual tuvo que pasar por el quirófano y estar 2 meses de baja.