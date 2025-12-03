La conversación "positiva" entre Xabi Alonso y Florentino Pérez

Hace 32 días el Madrid goleaba al Valencia (4-0) después de haberse impuesto en el Clásico con más aútoridad de lo que reflejaba el marcador (2-1). Era líder. Empieza diciembre después de seis partidos lejos del Bernabéu que le han llevado a perder la primera plaza y ceder empates en visitas accesibles como Vallecas, Elche y Gerona. Hoy llega el sexto capítulo seguido como visitante, el más exigente en Liga, la visita a San Mamés. En Bilbao van a tener empacho de rivales grandes en una semana. Primero el Madrid, el sábado llega el Atlético y el próximo miércoles el PSG. En el horizonte del Madrid aparecen el Celta y el City, pero primero está lo de San Mamés.

«Lo mío es el partido de mañana y me centro en preparar al equipo. Sabemos el momento en el que estamos de la temporada, queda mucho, llevamos un tercio de LaLiga y está todo igualado. Quedan muchos puntos por disputar y todo puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana. Nos está costando ganar fuera, es la realidad, pero podemos hacerlo en Bilbao», apuntó el tolosarra en un escenario en el que se requiere «jugar con mucha energía y concentración, sabiendo de experiencias pasadas».

En las últimas horas, Xabi Alonso se ha reunido con los pesos pesados de la plantlla de forma separada y en grupos. «Hablamos de fútbol, de vestuario, de la unión que necesitamos, de qué cosas hay que mejorar para ser más constantes en el juego. Eso es lo que nos preocupa a los jugadores y al cuerpo técnico, cómo podemos mejorar para romper la dinámica en Liga y ganar fuera de casa». También ha habido diálogo con el presidente, Florentino Pérez: «He vuelto a hablar con el presidente, las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados. Es lo que hemos hablado».

Xabi, consciente del momento de dificultad que atraviesa el equipo, lanza un mensaje positivo: «Estamos donde estamos en la clasificación, tanto en Liga como en Champions, y con la exigencia convivimos y con las críticas. Sabemos donde estamos y nos centramos en lo que podemos, en trabajar en mejorar, en ganar partidos para estar en abril y mayo disputando todo».

Y aseguró que pese a no encontrar el juego que quiere, su equipo busca mejorar. «Cuando juegas siempre intentas hacerlo lo mejor posible. Los jugadores siempre intentan dar el máximo, pero ha habido partidos buenos y otros no tan buenos. Nos ha faltado jugar más constantemente en los últimos, por eso no hemos ganado, y la exigencia es dar un poco más en los siguientes partidos», afirmó.

Xabi Alonso respaldó a sus jugadores, aseguró que «tienen claro qué hacer y cómo mejorarlo», defendió que tienen «intensidad y energía para poder hacerlo» y apuntó a la «organización» como uno de los factores por mejorar. «Todo parte de tener convencimiento. Si no defiendes bien, no atacarás bien y si no atacas bien, no defenderás bien», subrayó.

Xabi no encuentra el sitio en el campo para recuperar la mejor versión de Jude Bellingham. Al inglés no se le ve feliz en el terreno de juego, una situación a la que restó importancia el técnico y que hizo extensible al resto por la mala racha de resultados. «A Jude lo veo bien en el día a día, con ganas. Comparte la sensación de todos los jugadores y de los que estamos en el equipo de no estar contento después de no ganar. La exigencia es máxima, la responsabilidad también y él es parte de ello», reconoció antes de volver a reivindicarse. «Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y buena para poder competir. Noviembre no ha ido como nos hubiese gustado, pero confío en la personalidad de este grupo para jugar bien y llegar a mayo en buen momento para pelear por todo».