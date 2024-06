Partidos de hoy para la Eurocopa 2024, martes 18 de junio: dónde ver online y TV en directo

La fase de grupos de la Eurocopa 2024 ha comenzado en Alemania, y hoy, martes 18 de junio, se disputarán los últimos encuentros de la primera jornada del torneo.

La jornada de hoy se centrará en el Grupo F, con dos emocionantes partidos programados. Aquí te proporcionamos toda la información necesaria sobre los partidos, horarios y dónde verlos en televisión y online.

Partidos de hoy, Eurocopa 2024: 18 de junio

Turquía vs Georgia

Fecha : Martes, 18 de junio

: Martes, 18 de junio Hora : 18:00 horas

: 18:00 horas Estadio: Signal Iduna Park

Portugal vs República Checa

Fecha : Martes, 18 de junio

: Martes, 18 de junio Hora : 21:00 horas

: 21:00 horas Estadio: Red Bull Arena

Dónde ver los partidos en televisión y online

Turquía vs Georgia

Hora : 18:00 horas

: 18:00 horas Televisión : La 2 y Teledeporte

: La 2 y Teledeporte Online: RTVE Play

Portugal vs República Checa

Hora : 21:00 horas

: 21:00 horas Televisión : La 1

: La 1 Online: RTVE Play

Portugal - República Checa: el partido inaugural del Grupo F

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal La Razón

Este partido marcará el debut de Cristiano Ronaldo en su sexta y última Eurocopa con la selección portuguesa. Portugal buscará comenzar con una victoria en esta competición tan importante.

España en la Eurocopa 2024

La Selección Española, que está en el Grupo B, ya ha debutado con una importante victoria ante Croacia. La fase de grupos se extenderá hasta el 26 de junio, con múltiples partidos cada día.

Calendario completo de la EURO 2024

Para conocer el calendario completo de partidos de España y del resto de selecciones durante la fase de grupos de la Eurocopa 2024, puedes consultar las siguientes fuentes:

RTVE Play : Plataforma online de Radiotelevisión Española

: Plataforma online de Radiotelevisión Española Sitio web oficial de la Eurocopa 2024

No te pierdas la emoción de la Eurocopa 2024 hoy, con los partidos Turquía vs. Georgia y Portugal vs. República Checa.

Asegúrate de sintonizar los canales correctos o seguir los partidos online a través de RTVE Play para disfrutar de cada minuto de acción. ¡Disfruta del mejor fútbol europeo!