El pasado blanco de Pedro Sánchez: el motivo por el que dejó de ser del Real Madrid y hoy apoyará al Barça

Hoy el mundo se detiene para ver, una vez más, uno de los partidos más importantes no solo del campeonato patrio sino del planeta. Real Madrid y Barcelona se miden en un nuevo clásico - y ya van 261 duelos históricos, 190 en LaLiga - en el que está en juego mucho más que el liderato. Ambos llegaban con escasa diferencia, sólo dos puntos de ventaja para el Real Madrid, quien lidera la tabla de clasificación desde el último pinchazo del Barça en Sevilla.

Un duelo de alto voltaje que también mantendrá en vilo a gran parte de la clase política de este país, siempre muy atenta a lo que sucede en nuestro fútbol especialmente -ya sea por amor o por odio- si se trata del Real Madrid.

¿A quién apoyará Sánchez?

El futbol levanta pasiones en España y la política no es ajena a ello. Si el debate del Estado de la Nación se trasladara al ámbito futbolístico, las intervenciones de los diputados no serían menos enérgicas y apasionadas. De hecho, el deporte rey no ha faltado en muchas intervenciones parlamentarias como cuando Gabriel Rufián criticó la celebración del Mundial de Fútbol en Catar o tiró de ironía en el debate de investidura: "España se rompe porque el Girona ahora va primero". Íñigo Errejón también llevó el futbol al terreno político cuando solicitó en el Congreso que la selección española vistiera los colores del arcoíris en el Mundial de Fútbol de Catar 2022 en protesta por la ley del país árabe que pena con la cárcel a quien exhiba banderas LGTBI+ durante la competición deportiva.

Tanto el futbol como la política llevan en su ADN cierta dosis de pasión e incluso ha servido para hacer comparaciones que han dado mucho de que hablar. El portavoz de ERC lanzaba en su día una ingeniosa comparación: "Hay dos grandes entes en este país a los que antes de darlos por muertos tienes que esperar un rato. El Real Madrid en Champions y el otro es Pedro Sánchez”.

Sin embargo, debe ser lo único que une al equipo blanco y a Pedro Sánchez que siempre ha confesado apoyar otros colores.

Un pasado blanco

El presidente del Gobierno siempre ha manifestado que en su corazón lleva los colores del Atlético de Madrid. No es muy futbolero pero asegura que su amor por el equipo colchonero viene de su etapa en el Estudiantes (Sánchez estudió en el colegio Ramiro de Maeztu y jugó en la cantera del conjunto colegial). Asimismo, es un firme defensor del Cholo Simeone con quien comparte el mantra del “partido a partido”. Aunque muchos lo desconocen, de pequeño traicionó a su colores llegando a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid.

Pedro Sánchez tiene un pasado madridista, como explicaba en el As: “Un amigo mío, que estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, me dijo que me fuera a hacer las pruebas. Me cogieron e ingresé en lo que entonces se conocía como el Torneo Social, en la antigua Ciudad Deportiva, donde los equipos se llamaban como los jugadores; yo estaba en el ‘Gallego’. Me probaron en distintos puestos, pero sobre todo de central, por la zancada que tenía y mi estatura: con 12 o 13 años medía más de metro setenta. Pero he de reconocer que me aburría el fútbol y jugar de central y decidí dejarlo”.

Fue entonces, cuando le tiró el baloncesto, se hizo de Estudiantes y del Atlético de Madrid y enterró su pasado blanco.

Aunque los ha felicitado -cumpliendo con su labor institucional- por sus títulos, nunca ha mostrado por los blancos la simpatía que no ha dudado en hacer pública por el FC Barcelona. Esta tarde, Sánchez no dudará en alentar a los culés aunque solo sea por tener contento a Carles Puigdemont.