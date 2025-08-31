Pillan a uno de los fichajes de verano del Liverpool usando el móvil al volante de su nuevo coche valorado en más de 200.000 euros

El jugador del Liverpool, Hugo Ekitike, ha sido pillado usando su móvil para grabarse a sí mismo mientras conducía su lujoso Mercedes G Wagon, valorado en más de 200.000 libras (unos 236.000 euros). En el clip, subido a su perfil de Snapchat, el delantero francés de 23 años muestra primero el salpicadero del vehículo mientras circula por una carretera de un solo carril, para después girar la cámara y enfocar su propia cara.

Una infracción con consecuencias legales

Esta acción constituye una clara infracción de la ley británica, que prohíbe sostener y usar cualquier dispositivo móvil que pueda enviar o recibir datos mientras se conduce un vehículo, norma que se aplica incluso cuando el automóvil está detenido en un semáforo o atascado en el tráfico. La violación de esta normativa puede resultar en una sanción de 200 libras y la pérdida de seis puntos en el permiso de conducir.

Ekitike, que anotó en su debut con el Liverpool en la Community Shield y ha sumado goles ante Bournemouth y Newcastle, no es el primer futbolista de la Premier League en ser sorprendido en esta situación. El brasileño Antony, del Manchester United, grabó un vídeo similar mientras circulaba por una autopista, y el exdelantero del Everton Moise Kean, que también se filmó conduciendo.

Esta no es la primera vez que un jugador del Liverpool enfrenta esta situación, ya que en 2018 su actual compañero Mohamed Salah fue denunciado a la policía de Merseyside por usar el teléfono al volante de su Mercedes.