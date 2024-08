El polémico motivo, más allá del dinero, por el que Gündogan se va del Barça: "¡Vergüenza!"

Ilkay Gündogan parecía una pieza clave y la pasada temporada fue uno de los mejores del Barça. Sin embargo, le han invitado a marcharse. Prescindir de su salario en torno a los 18 millones abriría la puerta a nuevas inscripciones si saliera del equipo, sobre todo la de Dani Olmo, que se quedó fuera de la convocatoria para el primer partido de Liga en Valencia por la imposibilidad de ser inscrito. De hecho, esta semana está agendada una reunión entre Barça y Liga para establecer exactamente en qué punto se encuentra el límite salarial del conjunto culé.

El centrocampista alemán llegó gratis tras ganarlo todo en el Manchester City. Fue de los mejores futbolistas la pasada temporada. Un año después, está en la rampa de salida. Gündogan, consciente de los problemas económicos de club y también de que Hansi Flick no le dará los minutos que desea. El fichaje de Dani Olmo puede dejar a Gündogan en el banquillo.

Pero hay otro motivo por el que el alemán habría aceptado escuchar ofertas: no es feliz. Para el club no es una prioridad y su relación con el vestuario es complicada desde que el año pasado señalara a su compañeros públicamente en varias ocasiones.

Su incendios en el vestuario

La eliminación del Barça ante el PSG en Champions ratificó las malas sensaciones que tenían desde el principio de temporada. Eso sí, hubo una jugada que marcó el devenir del encuentro. Araujo fue expulsado con roja directa tras una acción con Barcola a la media hora de juego y con 1-0 en el marcador. Esa acción cambió el signo del partido y el equipo azulgrana acabó perdiendo por 1-4 y se despidió de la Liga de Campeones. “Araújo se aparta y Barcola se deja caer”, dijo Xavi. Sin embargo, Ilkay Gündogan habló en una flash interview y se mostró crítico por esa acción.

"En ese tipo de jugadas, tienes que tener claro que llegarás al balón. Si no, darle la oportunidad a nuestro portero. Tantos minutos con diez, te mata", dijo.

No era la primera vez que el centrocampista rajaba contra sus compañeros. "No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. No vine aquí para perder este tipo de partidos así o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo piense así. Necesitamos resistencia", dijo tras perder ante el Real Madrid.

Las palabras del jugador blaugrana no tardaron en volverse virales y muchos fans alaban su sinceridad, liderazgo y espíritu ganador. Pero en el vestuario el incendio fue mayúsculo y tanto Koundé como el capitán Sergi Roberto no dudaron en responderle que "son un equipo y las victorias y las derrotas se logran conjuntamente".

Desde entonces, la relación de Gundogan con sus compañeros no ha sido la mejor posible.

El alemán cuenta con ofertas de Arabia Saudí pero también podría regresar al Manchester City. Guardiola sigue muy de cerca su situación. El jugador contactó con el Manchester City para sondear su retorno al Etihad Stadium. En Manchester no verían mal su regreso pero no aceptarán pagar un traspaso. El futbolista se marchó libre el curso pasado y solo regresará si consigue la carta de libertad.

Decepción en la afición culé

Su más que posible salida ha decepcionado a los aficionados culés que culpan a Laporta de una desastrosa gestión económica que puede acabar con uno de sus mejores futbolistas fuera del club. No en vano, la pasada temporada fue el jugador que disputó más partidos la pasada campaña, con 51, y también el que acumuló más minutos, 4.180.

"¡Una vergüenza!: Se bajó el sueldo, llegó gratis al Barça y fue nuestro mejor jugador la temporada pasada. El club no lo ha respetado"."Se van a cargar a Gündogan porque ha sido el único en tener pelotas de decir las cosas a la cara y no andar vendiendo ilusiones y falsas expectativas. Reconociendo los errores y haciendo autocrítica, algo que desde dentro del club llevan mucho sin hacer", "Es un circo todo lo que pasa a este club. Gündogan volverá al City, será capitán y volverá a ganarlo todo. Y aquí seguimos con los lastres de cada año que no aportan nada ni dentro ni fuera del campo. Menuda gestión...." o "Gündogan, la última vergüenza de Laporta" son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.