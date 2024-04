La rajada de Gundogan contra Araujo

La eliminación del Barça ratifica las malas sensaciones que tenían desde el principio de temporada. Eso sí, la expulsión de Araújo marcó el devenir del encuentro. “Araújo se aparta y Barcola se deja caer”, dijo Xavi. Sin embargo, Ilkay Gündogan habló en una flash interview y se mostró crítico por esa acción.

"En ese tipo de jugadas, tienes que tener claro que llegarás al balón. Si no, darle la oportunidad a nuestro portero. Tantos minutos con diez, te mata", dijo.

No es la primera vez que el centrocampista raja contra sus compañeros. "No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. No vine aquí para perder este tipo de partidos así o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo piense así. Necesitamos resistencia", dijo tras perder ante el Real Madrid.

Las palabras del jugador blaugrana no han tardado en volverse viral y muchos fans alaban su sinceridad, liderazgo y espíritu ganador.