La exigencia de la RFEF a las futbolistas de la selección para hacer "limpia"

El conflicto entre la Selección Femenina de Fútbol y La Real Federación Española de Fútbol sigue sin tener fumata blanca a cuatro días del partido ante Suecia. Ante la cercanía del debut de España en la Nations League el próximo viernes en Göteborg, en la federación trabajan contrarreloj en una salida al conflicto y han puesto sobre las mesa un ultimátum al que las jugadoras aún no han dado respuestas.

Desde la entidad ya anunciaron el pasado martes decisiones relevantes en cuanto a la restructuración y se pidió un tiempo prudencial para estabilizar primero y progresar después. Así, la Federación cede por ahora al órdago de las futbolistas del #seacabó y negocia con ellas cómo suavizar o cumplir sus exigencias. La “reestructuración del organigrama del fútbol femenino” es el primer punto que figura en el comunicado de las jugadoras y el primero en el que cederá la RFEF para acercar posturas: Montse Tomé seguirá en el cargo, pero habrá una nueva dirección deportiva.

La condición de la RFEF

Sin embrago para el resto de las exigencias de las futbolistas, la RFEF es clara. Dese el inicio del conflicto se ha venido exigiendo transparencia a las futbolistas del #Seacabó y eso es exactamente los que pide ahora la Federación para llevar a cabo su restructuración. Desde la Ciudad del Fútbol consideran que los cambios son demasiado importantes para hacerlos a la ligera y exigen a las internacionales nombres y argumentos.

La RFEF -según adelantan marca y AS- le ha pedido a las futbolistas una condición que debería cumplirse antes de hoy. Deben enviar la lista de directores de departamento y empleados de la Federación señalados por el Caso Jennifer Hermoso y las razones por las cuales piden su salida. Además, se les exige que comuniquen si aceptan ser seleccionadas o no. En caso de no responder, la mediadora María Dolores Martínez Madrona, que es árbitra internacional y asambleísta de Luis Rubiales, asegura que su silencio se entenderá como una negativa a ser seleccionadas para jugar dos encuentros de la Nations League ante Suecia y Suiza.

Y mientras esperan que las jugadoras muevas ficha, Montse Tomé, ya trabaja en un lista que podría ser anunciada hoy mismo. La Federación está obligada por la UEFA a dar la lista de convocadas para mediarse a Suecia antes del jueves.

Esta es la "lista negra" de las internacionales

Más allá del cuerpo técnico -algunas futbolistas se han mostrado contrarias al nombramiento de Montse Tomé-, el foco principal está sobre Andreu Camps, considerado la mano derecha de Luis Rubiales. Según las jugadoras, Camps siempre fue inflexible en las negociaciones con ellas y uno de los principales responsables del malestar entre jugadoras y Federación. Con él, el acuerdo parece imposible. Sin embargo en este caso no lo tendrán fácil ya que, según reveló la cadena Ser, Camps es una línea roja de la RFEF en la negociación y varios presidentes de las Territoriales han confirmado a este medio que no negociarán bajo ningún concepto su salida. Es un hombre fundamental en la candidatura que busca convertir a España en el organizador de la Copa del Mundo 2030.

El citado medio confirmó otros dos de los nombres que las jugadoras pusieron sobre la mesa en la negociación con la RFEF. Se trata de Rubén Rivera, director de marketing de la RFEF, y el del Albert Luque, director de la selección masculina de fútbol. A los dos se les señala por haber viajado a Ibiza a 'presionar' a Hermoso, según entienden las futbolistas.

Otro de los señalados sería Miguel García Caba, director de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el encargado de realizar el informe sobre la actitud de Luis Rubiales en la final del Mundial Femenino de Fútbol. Dicho informe determinó que "no existió conducta que invite a concluir que se forzó, violentó o agredió" a Jenni Hermoso.

Por último, apuntan al departamento de comunicación, encargado de difundir el polémico comunicado de Jenni Hermoso en la noche del domingo 20 de agosto, tras el beso de Rubiales, con palabras que la jugadora denunció que ni había pronunciado, ni aceptaba. Tampoco gustó a las jugadoras el vídeo de disculpa de Rubiales desde Doha, y el comunicado enviado con las capturas del beso que Pedro Rocha retiró de la web de la RFEF tras asumir el cargo por "inapropiado y carente de sentido".

Algunos de los empleados vetados por las jugadoras ya estudian presentar una querella, según adelanta El Español. Atribuyen a las futbolista dos delitos: coacción, debido a la "presión" con la que han insistido en la dimisión de los miembros de la RFEF, y difamación, en relación a los incidentes que les imputan y que sustentan su solicitud ante la institución..