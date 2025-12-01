¿Quién es Marcus? la persona que causó la tristeza infinita de Hansi Flick

El Camp Nou presenció el sábado una victoria más del Barcelona, que se impuso 3-1 al Alavés. Sin embargo, el alivio del resultado quedó rápidamente eclipsado por una imagen que se ha convertido en el símbolo de la inquietud que recorre el club: la de Hansi Flick con una expresión muy dura y de visible preocupación instantes después del pitido final. La fotografía, captada en el césped, muestra al entrenador alemán en un tenso diálogo con Raphinha, que parecía intentar consolarlo.

La imagen provocó una gran preocupación en el barcelonismo y los rumores sobre su desgaste e incluso una salida del FC Barcelona comenzaron a correr como la pólvora. Algunos achacaron su abatimiento al juego del equipo, otros al enfado por un supuesto penalti no pitado a Lamine Yamal y hoy por fin, el propio entrenador ha roto su silencio para contar su versión de los hechos.

"La persona más importante que tengo aquí..."

"Estaba decepcionado, porque tuvimos demasiadas pérdidas de balón, pero también tengo que hablar del banquillo. Tuvimos dos tarjetas rojas, así que eso también influye. También tengo que mirar alrededor y decirles que mantengan la calma. Y cuando marcamos el tercer gol, Marcus recibió la tarjeta roja y estuve hablando mucho con él", explicó.

"Es es mi amigo, es la persona más importante que tengo aquí, y tenía en mi cabeza la conversación. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir. Pero estoy bien, y fuerte para todo lo que depare el club. Estoy muy contento de estar aquí. Es normal que en un partido así se tuerzan las cosas. Estos partidos te afectan, dedicas muchas energías. Pero luego, llego a casa y me relajo. Pero no estaba triste ni pensando en otras cosas. No estamos tan al máximo nivel como el año pasado, pero tenemos potencial y trabajamos para subir el nivel", sentenció.

¿Quién es Marcus Sorg?

Antes de llegar al FC Barcelona para sentarse en el banquillo como asistente de Hansi Flick, estuvo trabajando en la selección germana también siendo la mano derecha de diferentes entrenadores. Fue precisamente ahí en donde coincidió con el actual preparador del Barça (25 partidos), además de con Joachim Low (71) y Horst Hrubesch (6).

Sorg nació en Ulm (Alemania) hace 58 años, de profesión es ingeniero y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol. También, tuvo una carrera como jugador (mediapunta y delantero) y vistió los colores de algunos equipos de su país como el TSF Ditzingen o el VfR Mannheim, hasta 1999.

Además, tiene experiencia dirigiendo clubes como al Stuttgarter Kickers II, FC Heidenheim, SSV Ulm, TSF Ditzingen y SC Friburgo. Una de sus grandes cualidades es potenciar a las futuras promesas y lo demostró cuando se hizo cargo como primer técnico del sub-17 del Bayern de Múnich y del sub-19 de la selección alemana, con la que ganó el europeo en 2014.

Sin embargo, el llevar a más a los juveniles no es lo único que comparte con Flick. Es metódico, riguroso, disciplinado, exigente y responsable, mismas cualidades que el actual entrenador culé ostenta y que han sido claves en la conformación de un cuerpo técnico sólido.

Cuando Flick asumió en el Barcelona, en 2024, pidió expresamente que Sorg lo acompañara como asistente. Su papel, según explican en el club, va más allá del mero apoyo técnico: es una figura de consulta constante en el análisis táctico y la preparación de los partidos. Su carácter sereno y su enfoque meticuloso encajan bien con la filosofía de Flick, basada en la intensidad y la precisión en los detalles.