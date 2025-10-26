Rashford se estrena en el Bernabéu casi 500 partidos después

Marcus Rashford está a unos días de cumplir 28 años y ha disputado más de 450 partidos en la élite entre el Manchester United, el Aston Villa y el Barcelona, además de 66 con Inglaterra, pero ninguno de ellos ha sido en el Santiago Bernabéu. El de hoy será, por tanto, no sólo su primer Clásico, también su primera visita a uno de los mejores estadios del mundo, y lo hace con un papel protagonista que era una incógnita a principio de temporada.

Rashford, extremo derecho, extremo izquierdo y delantero

La primera opción de fichaje del equipo de Flick para el ataque era Nico Williams, y pasó lo que pasó, por lo que entró en escena Rashford, aunque ya había habido interés anterior por el futbolista inglés. El costado izquierdo está reservado para Raphinha, pero el brasileño lleva un tiempo lesionado y aunque se quiso acelerar con él, no ha llegado al Clásico. Será una baja importante, porque ha sido determinante en los últimos partidos del Barça contra el Madrid, por sus goles y por lo que empuja al equipo hacia delante con la presión. Rashford ocupa su lugar. En realidad, está sabiendo ganarse un sitio cada vez que falta alguien en la parte ofensiva, y están siendo muchas las lesiones este curso.

Ha sido extremo derecho sin Lamine Yamal, extremo izquierdo sin Raphinha y delantero centro sin Lewandowski y Ferran. De las pocas dudas que hay en el once del entrenador alemán está precisamente Ferran: si llega para ser titular (estará en la convocatoria), Rashford partirá desde la izquierda, si no Rashford será el «9». «Me gusta intentar ocupar espacios que los defensas no quieren ocupar. Hay veces que el espacio está en el medio y otras en el extremo, así que es difícil de decir. Me gusta jugar como extremo, pero cuando estoy en el extremo me gusta ir hacia el centro», dijo el atacante en los medios oficiales del club.

El cuarto jugador más utilizado por Flick

Es el tercer futbolista más utilizado este curso (799 minutos), sólo por detrás de Koundé (830), Eric García (867) y Pedri (1.009). Son los únicos cuatro jugadores que han participado en los 12 partidos del Barça. Rashford ha sido titular en nueve, ha marcado cinco goles (cuatro en Champions y uno en Liga) y dado seis asistencias.