Rashford, inscrito en el Barcelona y listo para debutar ante el Mallorca

El Barcelona ha conseguido solucionar sus problemas para la inscripción de jugadores sobre la campana para el debut de Liga, pero un poco antes que las últimas temporadas, al menos en lo que se refiere a las incorporaciones. La pasada campaña, por ejemplo, Dani Olmo, que fue el gran fichaje, no pudo intervenir hasta la jornada tres. Esta vez sí podrán hacerlo Joan García y Marcus Rashford, que han entrado en la convocatoria.

Todavía faltaría por resolver la situación de Gerard MartínSzczesny y Héctor Fort, que no están en la lista para el partido contra el Mallorca de esta tarde (19:30 horas, Movistar LaLiga), el estreno oficial de los azulgrana en la temporada 2025-2026.

Joan García tiene hasta dorsal, el “13”, mientras que Rashford aparece en la web oficial de LaLiga, pero sin número. El portero será titular con toda seguridad y el atacante inglés también podría jugar de salida, pues Hansi Flick tiene un par de dudas en su alineación. Con el exfutbolista del Espanyol ocupando la portería, la defensa será para Koundé, Araujo, Cubarsí y Balde. En el centro del campo, Pedri y De Jong formaron desde mediados del curso pasado una pareja consolidada, y faltaría una tercer lugar por cubrir. En ataque no está Lewandowski, lesionado leve, pero suficiente para perderse el choque, por lo que hay otro sitio “libre”, mientras que en los costados comenzarán Lamine Yamal y Raphinha.

Las dos dudas de Flick

La posición de mediapunta o tercer centrocampista suele ser para Dani Olmo, pero ha tenido una sobrecarga recientemente y quizá lo reserven, más que es un futbolista que el curso pasado ya sufrió varias lesiones. Fermín y Gavi son los dos aspirantes, o que juegue ahí Raphinha, más centrado, y Rashford pase a la izquierda. Como punta, el propio Rashford sabe lo que es jugar ahí y Flick lo ha probado, y Ferran Torres sería el relevo natural de Lewandowski. Hay que esperar hasta una hora antes del partido para saber cuál es la apuesta definitiva del entrenador alemán.