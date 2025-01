Real Madrid - Celta: Los madridistas más pitados en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid se enfrenta este jueves al RC Celta en los octavos de final de la Copa del Rey 2024-2025, una oportunidad para olvidar la contundente goleada en el Clásico por la Supercopa de España, que reavivó las dudas y la inquietud en el club, sin demasiado margen para buscar ahora una reacción firme y convincente, ante un conjunto gallego que busca la machada en el feudo madridista, como ya hiciera hace ocho años. De ahí que hubiese curiosidad por ver cómo recibía el Bernabéu al equipo de Carlo Ancelotti.

Apenas cuatro días después del descalabro de la Supercopa en Arabia, los pupilos de Carlo Ancelotti vuelven a pasar examen, esta vez en Copa, con el billete a cuartos en juego. La tan inesperada como aplastante goleada (2-5) a favor de los Hansi Flick hizo mucho daño a los merengues, que adoleció de falta de actitud, intensidad y compromiso en el peor momento. Además, la herida blanca es aún más dolorosa, porque es la segunda dura derrota ante el Barça este curso tras el 0-4 en Liga -9 goles en contra en dos duelos.

Ahora, no puede fallar, porque caer en casa ante el Celta podría ser demasiado insoportable para la parroquia madridista. Las aguas no bajan en calma y el ambiente y el ruido que rodea al equipo no es el mejor, pero Ancelotti confía en su plantilla para darle la vuelta a la situación. "Estamos en todas las competiciones, bien posicionados, obviamente fue un mal partido, con un montón de errores, lo hemos evaluado, he buscado la solución. Tenemos que seguir adelante, empezando con el partido de mañana", señaló Ancelotti en la previa.

Por eso Vinicius y Mbappé son titulares. No son ellos los que han sido pitados cuando el Real Madrid ha salido al campo a calentar y cuando se han dicho los nombres de los futbolistas por megafonía. El público madridista lo ha pagado, sobre todo, con Tchouameni, hoy titular en el centro del campo, un poco con Ancelotti y con desgana hacia Mendy y Lucas Vázquez.

Hasta ahora, el público del Santiago Bernabéu, casi siempre impaciente, ha sido generoso con sus futbolistas durante esta temporada irregular, quizá porque recuerdan que ganó LaLiga y la Champions y que este año suma ya dos títulos. Pero parece demostrar que no va a aguantar mucho más, de ahí la impotancia del encuentro. Sería casi insoportable para Ancelotti y los suyos perder otro torneo de manera consecutiva.