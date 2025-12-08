Real Madrid: los números que ponen a Xabi Alonso en situación límite

Decía Xabi Alonso que la derrota contra el Celta solo eran tres puntos que se escapaban y que quedaba mucho, pero no hay duda de que lo que sucedió fue algo más. La caída en el regreso al Bernabéu fue la confirmación de un desplome que se ha venido acelerando en los últimos siete partidos, de los que los blancos solo han sido capaces de ganar dos, han empatado tres y han perdido otro en todas las competiciones. Una caída en el juego, en los resultados y en la actitud de los futbolistas mientras iba colándose por debajo de la puerta del vestuario la poca sintonía de algunos jugadores con el entrenador.

De más a mucho menos

Todo parecía ir bien en el arranque del curso, con Xabi implantando ideas nuevas, como la presión alta y la defensa adelantada, que no se habían visto en la última etapa de Ancelotti. Aire fresco y jugadores comprometidos porque creían que el nuevo sistema iba a reforzar su calidad. El Real Madrid se presentó en la temporada con 13 victorias en los primeros 14 partidos, con el único lunar de la goleada (5-2) en el Metropolitano ante el Atlético. Un revés al que contestó el Madrid con más victorias, incluida la del Clásico en el Bernabéu. Después goleó al Valencia y a partir de ahí algo cambió para mal.

Desplome desde Liverpool

Desde entonces, siete partidos con los triunfos en Champions ante Olympiacos y en San Mamés frente al Athletic, que pudo ser un punto de inflexión y se quedó en un espejismo visto lo visto tres días después en el Bernabéu. El Madrid firmó sus peores minutos con Xabi frente al Celta, que sin jugar muy bien era capaz de dominar y tener la pelota. No había actitud, ni precisión ni fútbol, y con diez fue cuando los blancos intentaron despertar, pero era tarde. Se confirmaba la segunda derrota en esta serie de siete encuentros junto a la de Anfield, a la que hay que sumar los tres empates consecutivos en Liga en Vallecas, Elche y Girona. Una sangría que se resume en seis puntos sumados de los últimos quince posibles, que no solo ha descabalgado al Madrid del liderato, sino que lo ha dejado a cuatro puntos del líder, el Barcelona, y uno por encima del Villarreal, que si gana el partido que tiene pendiente se colocaría segundo.

Xabi cree... de momento

«Esto es responsabilidad de todos. No es solo de los jugadores, no es solo del cuerpo técnico, no es solo de un club. Tenemos que asumir entre todos que hay que hacer las cosas bien y afrontar cada partido como el más importante», explicaba Xabi Alonso tirando del manual de las respuestas en estos casos. «Creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol, podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada. Un partido malo en casa se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia delante. Sabemos de la autocrítica y la exigencia de este club. Sabemos que las derrotas duelen muchísimo, pero hay que mirar hacia delante. Todos juntos, los jugadores, el cuerpo técnico, la afición, de cara al miércoles tenemos la mejor oportunidad para quitarnos este mal sabor de boca», respondía a la pregunta de si se ve con fuerzas.

Prueba ante el City

La otra cuestión clave era la de si se juega el puesto ante el City mañana. Su contestación fue que se juega tres puntos, aunque la realidad es que en poco más de un mes, desde la victoria ante el Valencia el 1 de noviembre, ha pasado de la ilusión a estar en una situación límite. La planta noble tardó mucho en salir del Bernabéu el domingo por la noche y es complicado ahora mismo asegurar algo del futuro del entrenador si no se ve una reacción evidente en la visita del City de Guardiola. Los hay que piden tiempo para el proyecto del entrenador vasco, aunque también hay voces que ya piensan en nombres de sustitutos en caso de una decisión drástica.

Ningún futbolista habló tras perder contra el Celta y el vestuario se dividía entre los que se quejaban del arbitraje y los que pedían autocrítica y dar un paso adelante. Las bajas no ayudan, pero el calendario obliga a reaccionar rápido.