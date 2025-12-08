Xabi Alonso: "El árbitro nos ha desquiciado. No me ha gustado"

Xabi Alonso apareció en la sala de prensa del Bernabéu después de la derrota ante el Celta intentando pasar página lo antes posible y pensar en lo siguiente, que es el City en Champions. "Hay que intentar pasar página lo más rápido posible. Son solo tres puntos, queda muchísima Liga. Y lo mejor que el miércoles tenemos es el partido de Champions del City para reaccionar y quitarnos el mal sabor de boca", aseguraba.

La actitud de los jugadores

"Bueno, no era lo que esperábamos. El partido lo habíamos planteado para jugar con buen ritmo, para jugar apretando contra un rival bueno. Y nos han faltado cosas, creo que la lesión de Militao nos han trastocado un poquito los planes. Es una muy mala noticia. Estamos sufriendo bastante con las lesiones. El miércoles es otra muy importante que se nos añade y nos ha costado reaccionar. Casi la mejor reacción ha sido cuando nos hemos quedado con uno menos. Cuando el equipo ha apretado, hemos corrido, lo hemos intentado, pero hoy desde el inicio no ha salido como queríamos. Son tres puntos, duele, estamos enfadados. La gente también, lo entendemos, la gente se ha ido enfadada. Y ahora tenemos que enseñar el miércoles otra cara".

¿Se ve con fuerzas?

Yo creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol, podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada. Un partido malo en casa se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia delante. Sabemos de la autocrítica y la exigencia de este club. Sabemos que las derrotas duelen muchísimo, pero hay que mirar hacia delante. Todos juntos, los jugadores, el cuerpo técnico, la función, de cara al miércoles tenemos la mejor oportunidad para quitarnos esta falsa rueda. Hola, míster.

¿Se juega el puesto ante el City?

"Nos jugamos tres puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que nos jugamos, pero queremos dar un buen nivel, queremos jugar un buen partido. Queremos demostrar que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos hecho hoy y somos conscientes de ello".

¿Un Madrid desquiciado?

"Bueno, nos ha desquiciado las decisiones del árbitro. La expulsión, no advertía al Celta de las pérdidas de tiempo... Estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación. La tarjeta a Álvaro también, pues no sé, muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado y eso es lo que nos ha descontrolado un poco y lo que nos ha sacado un poquito en esas fases del partido. El arbitraje hoy no me ha gustado.

Runrún en la afición

Nosotros pensamos en lo siguiente y es el miércoles. Está claro que ahora el momento, después de la derrota en casa, duele, pero tenemos que mirar hacia adelante juntos y con la exigencia, representando lo que representamos, con el orgullo y con la exigencia necesaria, propia, para mirar hacia adelante y pensando en el miércoles. Ese es el objetivo más a corto plazo que tenemos.

Falta de intensidad

Todos asumimos la culpa. Todos estamos juntos en los momentos buenos, en los no tan buenos.Y hay que llevarlo con la responsabilidad propia que tenemos todos, que tenemos que asumir, y la que tenemos para afrontar los retos que tenemos. Y no hay que mirar muy a largo plazo. Sabemos que la situación es apretada por el tema de las lesiones. Tenemos que ir cada partido cambiando cosas y de cara al miércoles veremos".

¿De quién es la responsabilidad?

"Esto es responsabilidad de todos. No es sólo de los jugadores, no es sólo del cuerpo técnico, no es sólo de un club. Tenemos que asumir entre todos que hay que hacer las cosas bien, que hay que afrontar cada partido como el más importante que hay, porque sabemos que hoy los tres puntos que nos han ido son importantes, no son decisivos, todavía queda mucho, son tres puntos, pero eso es una responsabilidad y es un trabajo de todos juntos".