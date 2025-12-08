Lo que dice el acta de las expulsiones del Real Madrid ante el Celta y de la polémica frase de Carvajal en el túnel de vestuarios

El Real Madrid terminó el partido contra el Celta con nueve futbolista sobre el césped. El primero en ser expulsado fue Fran García por dos amarillas, que vio en un minuto. La primera, por agarrar a Sergio Carreira, cortando una contra. La segunda, por una entrada tarde a Williot Swedberg, al que pisa. “Fran, no me jodas”, se leía en los labios de Xabi Alonso cuando su futbolista abandonaba el campo. Fue en el minuto 64 y el acta dice de ambas que son por "derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón".

Después, en el minuto 92, fue Carreras quien tuvo que abandonar el césped antes de tiempo. El árbitro, Quintero González, mandó sacar una falta más retrasada de donde lo había hecho el Madrid. Protestó Carreras y vio la amarilla. Después, dijo algo y vio la roja directa, por tanto acumula amarilla para el ciclo. La roja, explica el acta, es por lo siguiente: "Dirigirse hacia mi persona en los siguientes términos: 'Eres malísino'".

El partido se calentó, las protestas de los jugadores madridistas se multiplicaron, con tarjetas amarillas para Bellingham y Rodrygo, por "hacer observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", dice el acta (mismo motivo que la amarilla a Carreras). Y hubo otra roja, a Endrick, que estaba en el banquillo, por "levantarse del banquillo saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico".

Después, en el acta oficial, hay un añadido: "Una vez acabado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuarios, identifico al jugador D. Daniel Carvajal Ramos, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cuál se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: "El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa".

Esta semana se conocerán las sanciones por todas las rojas.