Mbappé marca, Messi debuta y el Real Madrid espera

Fútbol

El PSG puede vender al Real Madrid, pero antes ha querido dejar claro que es un club que marca sus tiempos, que es tan orgulloso como rico y que no va a permitir que nadie le impida hacer lo que quiere. Por ejemplo, que juegue Mbappé todos los minutos del que pudo ser su último partido con el club francés. Fue titular, y no lo fue Messi, tuvo la primera ocasión y poco después marcó el primer tanto del encuentro al Reims, tras un gran centro de Di María y un potente remate de cabeza. Lo celebró feliz, abrazado con sus compañeros ante la satisfacción de los dueños franceses. Para dejarlo claro, cuando marcó el segundo tanto, en una veloz contra lo celebró igual de feliz. Si se va, lo hará sin un mal gesto hacia nadie en el club. Ha dicho que no quiere renovar y todos saben que está loco por marcharse al Real Madrid. Pero ni una mala cara.

El PSG sigue actuando como si no pasara nada. Como si no hubiera una oferta del Real Madrid de 170 millones más 10 en variables y el mercado de fichajes no se cerrase el martes. O el lunes, porque desde el Bernabéu se dejó muy claro que se acaba la negociación o más bien la validez de la oferta. Aunque aún quede un día largo para el cierre oficial, desde Madrid consideran que no va a haber tiempo material y que, además, es absurdo seguir esperando. O se hace o no, pero se acabaron ya los nervios de la espera.

Lo que se está viviendo en este posible traspaso de la estrella francesa no es una negociación normal, porque el PSG no es un club como otros. Ha recibido dos ofertas y lo único que ha contestado públicamente ha sido con mensajes ambiguos, en los que regañaba al Real Madrid a la vez que más o menos aceptaba que podía vender al futbolista y sugería también que el modo de convencerle era poner más dinero.

Pero ni ha sido tajante, lo que da esperanzas al club blanco porque con un no claro hubiese cerrado toda esperanza; y tampoco ha sido directo para aceptar que se trataba de una negociación al uso. Nada de lo que se había hecho hasta ahora, de los habituales pasos en un fichaje sirve: normalmente, cuando un jugador está cerca de abandonar un club no juega más porque el temor a que una lesión impida el traspaso y la llegada del dinero hace que en la entidad vendedora sean prudentes.

El PSG ha pasado de ser prudente. Le puede el orgullo o que Mbappé se llevase una patada a siete minutos del final y acabase cojeando.

Durante el sábado, todos los madridistas estuvieron pendientes de la convocatoria de Pochettino, para ver si estaba Mbappé en la convocatoria, pero ésta no se dio hasta el domingo por la mañana

Se confirmó que sí estaba. El siguiente paso era comprobar si iba a jugar. Si no, era una pista casi definitiva, una muestra de que el PSG aceptaba el traspaso. Pero si lo hace va a ser en el último minuto. Por eso, cuando se anunció que Mbappé era titular, casi ni sorprendió. En el Real Madrid creen que el fichaje se va a hacer, pero están abiertos a que suceda cualquier cosa.

Mientras, Mbappé coincidió con Messi algo menos de 30 minutos. El argentino, como se esperaba, no jugó hasta el minuto 62 cuando después de cinco minutos de suave calentamiento y mucha expectación, salió al campo por Neymar. Se dieron un abrazo y sonrieron. Acaba de conseguir Mbappé el segundo tanto, el que decidía el choque y ya sólo importaba ver a Messi, por primera vez en su vida, disputando un encuentro de una Liga que no era la española y con una camiseta que no era la del Barcelona.

Se llevó una buena patada en la primera jugada que intentó y buscó a Mbappé. Éste se la intentó devolver, pero la defensa del Reims cortó la pelota.

El lunes se sabrá si van a tener tiempo de encontrarse más veces en el campo. O sólo se verán como rivales.