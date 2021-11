Vinicius decide ante el Sevilla: “Un golazo de jugador grande”

Fútbol

Decía Lopetegui en la previa que Vinicius va a ser el mejor del mundo en su puesto. Le preguntan por él al técnico del Sevilla porque lo tuvo cuando fue técnico del Madrid y no lo usó mucho antes de ser despedido. Vinicius le dio la razón casi al final con, seguramente, el mejor gol que ha marcado desde que viste de blanco. Un control orientado con el pecho y «boom», la pelota estampada en la red de Bono tras una noche en la que no estuvo cómodo. Casemiro explicaba el porqué. «Vini sabe que los partidos se le van a ir complicando, los rivales se van dando cuenta de que es un futbolista top y eso son los grandes jugadores, los que te hacen un gol con la mínima ocasión». Justo eso hizo, esperar su momento para ser importante. Se ha ganado ya hace mucho no ser el primer cambio, porque Ancelotti prefiere dejarlo en el césped por si acaso.

Y lo que pasó es que Vinicius sentenció tras muchos minutos de no tener la pelota ni espacios para correr. Protagonizó con Montiel un caliente Argentina-Brasil, como el de Casemiro y Fernando en el centro. Saltaban chispas, algo que no preocupa al madridista, que además de magia tiene físico para aguantar si hay que rascar. Fue un partido largo, con mucho por jugar y en el que cada minuto había que disputarlo. Empezó mejor el Sevilla y terminó crecido el Madrid. En medio, la pareja atacante blanca siguió aumentando sus lujosos números. No era un día para lucirse y los dos mostraron su versión de «cazagoles».

Primero fue Benzema el que sacó el paraguas para detener el chaparrón que le caía al Madrid en los primeros 25 minutos. Un titubeo de Bono, un rechace, y allí con la caña apareció Karim, que además de artista sabe poner ladrillos. Y más adelante fue Vinicius el que cambió el signo del choque: «No ha jugado el partido que todos esperaban, pero se ha mantenido concentrado y ha marcado un gol extraordinario», decía Ancelotti después de que el Bernabéu se rompiera las manos despidiendo a su nuevo ídolo.

Arruinaba así la buena puesta en escena del Sevilla, que lleva trece años sin ganar en Chamartín y ayer hizo bastante para quedarse cerca: «Han jugado dos equipos que viven su mejor momento del curso, un partidazo», sentenciaba Casemiro.