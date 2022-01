El toque español del super hotel del Real Madrid en Riad

FC Barcelona y Real Madrid disputan este miércoles (20.00 horas) un Clásico distinto, el primero oficial en tierras foráneas y siendo una de las semifinales de la actual Supercopa de España, con mucho en juego y con la sensación de que el conjunto madridista llega mejor a un duelo que su rival ve como un examen clave que puede aprobar. La expedición de ambos clubes llegaba el pasado día 10 a Riad, donde se alojan en dos de los hoteles más lujosos de Arabia Saudí.

El Real Madrid ha decidido alojarse en el Hilton Riyadh de 5 estrellas. El club siempre busca la máxima comodidad para los jugadores, y más cuando se trata de un torneo de esta importancia y en Arabia Saudí. Este lujoso hotel tiene un aspecto moderno y elegante por fuera. Está conectado por una pasarela a un centro comercial, y está a tan solo 7 Km de un parque temático. Sin embargo hay un detalle muy español que tal vez muchos no conozcan. Todo el acristalamiento ecoeficiente de 5 estrellas que viste el Hilton Riyadh ha sido fabricado por una empresa de El Bierzo. El ecovidrio de Tvitec es uno de los protagonistas del próximo encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona, ya que viste el ‘hogar’ del conjunto blanco durante su estancia para la Supercopa de España.

Un lujo de habitaciones

Las habitaciones son todo lujo, cuentan con wifi, cocina, televisión de pantalla plana, minibar (que no dispondrá de botellas de alcohol) y cafetera. Además, algunas suites cuentan con sala de estar y comedor. El hotel cuenta con 4 restaurantes, cafetería, piscina cubierta, zona de reuniones y aparcamiento. Sin duda, los jugadores del Real Madrid estarán bien atendidos durante su estancia en Riyadh.

El Nacissus hotel, alojamiento del Barça

El Barça, por su parte, ha decidido alojarse en el Narcissus Hotel and Residence. Este edificio se encuentra en la calle Tahlia, ubicada en el corazón del centro financiero y de negocios de Riad. En su interior se esconden 3 restaurantes e instalaciones para reuniones y en 2015 se hizo con el World Luxury Hotel Award. Los tres restaurantes son: Where East Meets West (internacional), el Pampa Grill al aire libre (argentino) y The Cove (mariscos) además sirve cócteles y comidas en su Magnolia Lounge.

Su decoración se mueve entre lo clásico y lo moderno, con unas instalaciones que cuentan incluso com hammam marroquí y turco, sauna y baño de vapor.

Las 280 lujosas y exóticas habitaciones y suites están decoradas con muebles exclusivos, coloridas antigüedades y opulentos acabados de mármol. Cuenta con un Fitness Center y Elite Spa, que ofrece áreas privadas para hombres y mujeres y una piscina cubierta. Para reuniones de negocios y eventos sociales, el hotel Narcissus cuenta con dos salas para eventos y cinco salas de juntas complementadas por personal experimentado en planificación y catering.