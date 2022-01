De repente, Gareth Bale vuelve al Real Madrid

De repente, Gareth Bale. El futbolista de Gales hizo el entrenamiento con el equipo y después entró en la convocatoria del partido de Copa que el Real Madrid juega contra el Elche. Desde el 28 de agosto no disputa un encuentro con los de Ancelotti. «Está bien. No vino a Arabia, pero se entrenó y está disponible. Va a estar en la convocatoria y todos los convocados tienen la posibilidad de jugar desde el inicio, durante el partido o no jugar», dijo el entrenador italiano sin darle mayor importancia al regreso de un futbolista que estaba desaparecido. Bale afronta su última recta como jugador del Real Madrid y quién sabe si como profesional porque algunos rumores apuntan a que se está planteando dejar el fútbol cuando termine esta temporada..

Tras volver este verano de la cesión en la Premier, Ancelotti quiso hacer borrón y cuenta nueva. Así, contó con él y con Hazard en los primeros partidos en el banquillo blanco. Después llegaron las lesiones y más tarde, la competencia feroz, que ha dejados a las dos estrellas muy atrás. Y muchas cosas tienen que pasar, muy bien lo tienen que hacer para quitar el puesto a Asensio o Rodrygo, porque hablar de Vini ya es una utopía: «Es verdad que los dos han tenido muchos contratiempos por lesiones y problemas. Bale ha vuelto ahora después de mucho tiempo y Hazard hace mes y medio que está bien físicamente», reconocía Ancelotti antes del encuentro de hoy. Bale va a esperar al verano para terminar su relación con el Madrid, pero puede que el belga se vaya antes, si hay alguna buena oferta ahora, en el mercado de invierno: «No tengo que aconsejar a Hazard porque tiene el carácter y la experiencia para elegir lo mejor para él. La calidad que tienen los dos nos podría ayudar. Solo hemos jugado la primera parte de la temporada y no han tenido la oportunidad de ayudarnos, pero ojalá en la segunda sí la tengan», continuaba el entrenador italiano sobre ambos.

Aunque la Copa no es el trofeo más importante, la victoria en la Supercopa y la buena marcha en LaLiga han disparado la euforia en el madridismo, que no quiere descartar ningún torneo ahora: «Es otra final. Una eliminatoria en una competición que nos hace ilusión, como todas. Estamos preparados y necesitamos estarlo porque el Elche en los últimos tiempos tiene una buena dinámica», explicó Ancelotti para dar a entender que no va a utilizar esta competición para repartir minutos, aunque las bajas obligadas de Courtois y la de Militao, ésta por sanción, ya abren la puerta a otros futbolistas. Tampoco estará Benzema, uno de los futbolistas que más está jugando. Puede que sí de tiempo a algunos futbolistas, porque el viaje a Arabia pesa, pero no se le pasan por la cabeza hacer cambios radicales. Primero porque el Elche es un competidor de LaLiga (y rival el próximo domingo y después porque Carlo Ancelotti considera que el cansancio hay que tratarlo cuando surge, por eso, por ejemplo, Vinicius juega tanto: «Vinicius tiene que parar cuando le veamos cansado, cuando no pueda mostrar su calidad en el campo o cuando esté lesionado».