El plan de Ancelotti para el Real Madrid-Barcelona sin Benzema

El Clásico es importante, pero menos importante para el Real Madrid que para el Barcelona. Para los de Xavi es una prueba para confirmar de verdad que ya son un equipo competitivo después de una temporada para olvidar y con el consuelo de la Europa League para calmar la tristeza. Pero la ventaja del Madrid hace que los blancos se tomen este enceuntro con algo más de tranquilidad. Ancelotti, por eso no va a forzar ni a Mendy ni a Benzema, pese a lo fundamental que son, sobre todo el segundo, para el equipo. “Karim y Mendy no pueden jugar contra el Barcelona y se quedan aquí la próxima semana para trabajar con nosotros”, confirmó Ancelotti, que no viajan con su selección. “Karim tiene 34 años y a veces puede pasar, molestias muy pequeñas de las que se recupera muy pronto y cuando ha vuelto ha marcado la diferencia. Tenemos dos semanas para trabajar con él y cuando vuelva marcará las diferencias como antes. No me preocupa que no juegue mañana porque estaré en el final de temporada siendo muy importante”, insistió. “No vamos a arriesgar, nunca hemos arriesgado, tampoco en el partido de París lo hicimos porque Karim podía jugar, pero mañana no puede porque no ha entrenado. Todavía siente un poco de molestia. Es una pequeña lesión pero no le permite entrenarse ni jugar”, explicó.

Sin Karim el Madrid cambia, porque junto a Courtois, es el futbolista más importante del equipo: “Podemos hacerlo bien sin Benzema que es obviamente una parte muy importante de este equipo, finaliza muy bien el trabajo de todos. Sin éltenemos que mantener el mismo trabajo y buscar distintas soluciones en ataque”. Fue muy contundente al afirmar que tiene claro quién va a jugar, pero también se negó a decirlo.

Una opción, que ya ha utilizado es poner a Bale de nueve. El galés demostró que cumple muy bien en ese papel, porque es un especialista en el remate. No tiene la capacidad de asociación de Karim, pero sí que asusta por su remate. El problema es que lleva mucho tiempo sin jugar., como Hazard: “Evidentemente los jugadores de este nivel quieren más protagonismo. Si no lo han tenido es porque he elegido otros jugadores en base a una cuestión profesional. Pero ellos nunca han fallado a un entrenamiento. Nada”, ha dicho Ancelotti acerca de ambos. Si juega, para Bale es una oportunidad de comenzar su despedida del Bernabéu dejando un buen sabor de boca. No va a tener muchas más.

La otra opción es Asensio. Que tiene un remate espectacular es indudable, también que no se sabe qué Asensio va a salir al campo. El participativo, el que pasa inadvertida o el que enchufa un par de cañonazos decisivos. Rodrygo entonces ocuparía la banda derecha.

Otra opción es un cambio de planes y que el Madrid juegue con cuatro centrocampistas, con Valverde y dos delanteros arriba. Sabe Ancelotti que a estas alturas de la temporada, el uruguayo le da una potencia más, muy necesaria.

Ancelotti aseguró que la lesion de Karim no era por sus muchos minutos “Tendremos que evaluar el futuro de Benzema pero por esta temporada ha jugado lo justo, su ausencia no ha afectado al equipo. Sigue siendo pichichi de la Liga, marca la diferencia en muchos partidos y le podía dar descanso si no se lesionaba. Cuando se lesionó ha aprovechado esos periodos para descansar y luego marcar la diferencia. Se ha lesionado en periodos justos de la temporada, ahora se queda, entrena bien con nosotros y volverá más fresco.