Courtois: “Cuando en Valencia nos pitaron 4 penaltis en contra, no escuché críticas”

El Real Madrid encara uno de los grandes desafíos de su temporada, el reencuentro con un rival al que nunca derrotó en la Liga de Campeones, el vigente campeón de Europa, un Chelsea con inestabilidad institucional tras la espantada del ruso Roman Abramovich, que mide las opciones de presente del club con más títulos en la competición que anhela volver a reinar.

Courtois va a ser fundamental, como lo está siendo toda la temporada. “Es diferente al año pasado, era en semifinales, esto es otro partido. Estamos bien, con ganas, sabemos lo que nos jugamos. Vamos a salir con la intensidad adecuada. Espero ayudar a mi equipo mañana”.

El portero jugó en el Chelsea: “Estuve cuatro años, gané dos Ligas y tengo bonitos recuerdos, pero los traspasos siempre son difíciles”

Ha hablado de las críticas. “La gente duda en cuanto perdemos, no es un problema. Sabemos dónde estamos y qué estamos haciendo. Estamos con ganas de conseguir trofeos. Estamos haciendo una buenta temporada, las decisiones arbitrales siempre van a generar polémica, con Var o sin Var. El árbitro tiene que decidir cuando hay una parte gris. Después de los penaltis de Valencia, que nos pitaron cuatro en contra, no escuché nada de los árbitros. Nosotros atacamos mucho y es normal que un defensa meta una pierna y se pite penalti.

“Hoy en día el portero es muy importante. Un equipo que gana trofeos necesita una buena defensa y un buen portero y luego marcar. Es el fútbol moderno. Intento ayudar y en Vigo lo hice sólo en la primera parte, en la segunda, no. No es cuánto participas, es cómo”.

Ancelotti no ha viajado. “Su hijo es muy parecido. Hay un gran equipo de técnicos aquí y da charlas por videollamada. En Vigo el cuerpo técnico lo hizo bien, no será problema”

El portero ha reconocido que está en uno de los mejores momentos de su carrera. “Estoy listo para hacer paradas importantes, en el primer partido es importante. Me entreno y juego lo mejor que puedo. A veces lo de los porteros va por gustos. Yo tengo confianza, que es muy importante y crees que vas a llegar. En el cabezazo de Galhardo, pensé que no iba llegar, pero me tiré y llegué”. Tendrá enfrente a Lukaku, aunque no está jugando mucho. “A veces hay que adaptarse, me pasó en mi primer año en Madrid, que no fue fácil”.

No ha querido opinar de tácticas y que éstas dependen de la idea con la que se quiera jugar y con ese plan están entrenando, aunque “no puedo decir mucho de eso”, ha dicho con humor.

Courtois ha hablado de Hazard: “Es un jugador muy útil para el Real Madrid. Ha tenido mala suerte con la placa. Está bien de ánimos, lo más importante es recuperarse bien. Le hubiese encantado estar en este partido de Londres. Cuando ha jugado, nos ha dado mucho y se ha notado la calidad. Además Vinicius, que está haciendo una gran temporada, juega en su lugar”