La vehemente defensa de Bale por parte de Casemiro

“Hicimos los mejores noventa minutos de la temporada, pero no nos podemos fiar. Son los campeones de la Champions, tienen nuestro respeto y con la afición tenemos que darlo todo”, ha asegurado Casemiro. Sobre ganar todo, Casemiro ha asegurado que la situación actual del equipo es envidiable. “Queda lo más importante y lo más difícil”.

Casemiro es uno de los jugadores fundamentales del Madrid: “El míster dijo que todos los jugadores tienen su características. No hay un futbolista que se parezca a mí, pero todos somos muy importantes, como están demostrando Valverde y Camavinga”. Casemiro no ha querido valorar su temporada: “Creo que el míster sabe que puede contar conmigo y eso es lo más importante. Yo siempre intentó hacer lo mejor y dar todo en el centro del campo”. Ha reconocido que no debería haber visto la tarjeta amarilla contra el Getafe: “Fue un fallo mío, pero controlarse en el campo es difícil”, ha reconocido.

El centrocampista del Real Madrid ha hablado de la reacción tras el Clásico. “A nadie nos gusta perder. No hicimos lo que se planteó. Pero son cosas que pasan durante la temporada, pero lo más importante fue la vuelta, los siguientes partidos, cómo los jugamos”. Para Casemiro, la clave del Madrid es del escudo y que el vestuario cree hasta el final y da todo dentro del campo. “Cada uno tiene su opinión en el fútbol, sin faltar al respeto. En el Madrid tenemos la exigencia más grande del mundo. Tenemos que mantener nuestra línea de ganar partidos y títulos”.

Además, ha defendido a Bale: “No estoy de acuerdo cuando pitan a un jugador. No me gusta cuando pitan a Bale, que es histórico en este club y ha hecho muchos goles. Si pitas a Bale estás pitando a la historia de este club”

Casemiro no ha querido contestar cómo se siente más cómodo en el campo: “Con Fede tenemos un sistema, con Rodrygo o Asensio tenemos otros, pero todos queremos ganar que es lo importante. Pero del sistema hay que hablar con el míster”.