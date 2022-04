Con medio equipo fuera de sitio y los menos habituales... También ganó el Madrid

La eliminatoria la resolvieron los de siempre, Vinicius y Benzema, pero el partido lo aguantó el Real Madrid con mayúsculas, en plan equipo, plantilla, tirando de casi todos los recursos. Hasta Bale calentó durante un rato...

Porque las circunstancias llevaron a que Ancelotti tuviera que improvisar una defensa con dos jugadores fuera de sitio. Vale que Lucas Vázquez está acostumbrado a actuar de lateral derecho, pero su sitio natural es más adelantado. Eso fue lo menos raro. De central, el doble giro: primero Nacho porque Militao estaba sancionado, pero es que el canterano se lesionó y ese lugar lo tuvo que ocupar Carvajal, el discutido lateral diestro en un año en el que las lesiones le están respetando (sólo un poco) más, pero no encontraba el golpe de balón ni en defensa ni en ataque. En la brega de la última media hora ante el Chelsea, más otra media en la prórroga, no se puede poner un reproche a su pelea y a cómo fue al cruce al límite para frenar a un inspirado Havertz. Alaba se quedó en su sitio y Marcelo, tantas veces decisivo y ahora relegado en los choques en los que hace falta intensidad, era el lateral izquierdo.

El centro del campo también era, por lo menos, poco habitual. Modric hizo su trabajo ofensivo con el pase con el exterior, patentado, que dio lugar a la esperanza, al 1-3 que mandó el partido a la prórroga, pero lo más destacado fue la paliza que se dio para defender. Terminó durante mucha parte del tramo final actuando como mediocentro. Hasta de Casemiro sabe hacer. Con sus 36 años aguantó todo el encuentro más el tiempo extra. Cansado, pero de pie.

También Valverde repitió como titular, como en la ida, por su despliegue. En esta eliminatoria el habitual suplente se ha hecho un hueco junto con (no en lugar de uno de los miembros de) el tridente Casemiro-Kroos-Modric. Camavinga también aportó pulmón cuando el encuentro se puso cuesta arriba e incluso terminó jugando Ceballos en el medio.

Y si el gol definitivo lo marcó Benzema, y van cuatro en esta eliminatoria, el de la salvación lo logró Rodrygo, otro futbolista que durante el año sí, pero no y no, pero sí. La Champions es una competición que se le da bien y su entrada en el césped supuso una aportación ofensiva que el equipo de Ancelotti no estaba teniendo. Remató perfecto para que el pase de Modric se convirtiera en una asistencia.

Fue un Madrid no muy reconocible en los nombres. Pero también ese Madrid ganó.