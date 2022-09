La dura amenaza de Ancelotti a Fede Valverde, que ha surtido efecto en el Real Madrid

En un vídeo de las redes del Real Madrid han grabado cómo reaccionan Rodrygo, Valverde, Tchouameni y Vinicius a las notas que les da el FIFA, el videojuego de fútbol que está en casi todos los hogares del mundo seguro que en casa de casi todos los futbolistas. Dj Mario les revela las puntuaciones que tienen en el tiro de larga distancia y Fede Valverde alucina, y también sus compañeros, cuando llega su momento y dicen que sólo tiene 76 puntos (de cien), medio en broma, medio en serio, los jugadores del Real Madrid hacen como que se van, sorprendidos por lo poco que se valora los cañonazos que lanza el centrocampista blanco. Quizá cuando los creadores del FIFA vean los goles que está marcando en este comienzo de temporada se replanteen sus puntos. “Es tremendo, está en un momento dulce y hay que aprovecharlo”, aseguró Nacho.

Fede Valverde ya ha igualado su mejor marca goleadora en un curso con el Real Madrid. Suma tres goles ya. Un tope al que llegó hace dos años y en su etapa en el Castilla antes de irse cedido al Deportivo. Ahora, con mucho por delante ya ha marcado tres y los dos últimos, decisivos. Sacó a su equipo del letargo frente al Mallorca con una jugada maradoniana antes del descanso y frente al Lepizig confirmó que es esa herramienta que sirve para apretar una tuerca, aflojar un tornillo o abrir una lata. Si las cosas no van bien, hay que llamarle. “Le dije a Fede Valverde: si no metes 10 goles esta temporada con el disparo que tienes, tengo que romper mi carné de entrenador”, aseguró Carlo Ancelotti después de la victoria contra el Leipzig y a la espera del encuentro del domingo contra el Atlético, que va a dar la medida de la ambición del Real Madrid.

El centrocampista uruguayo está en un momento de forma que le permite ser siempre la solución que necesita su equipo. Ya sea con un obús a la escuadra sin pensar o con toque inteligente al palo largo después de un recorte que ningún defensa esperaba. “Lo raro ea que Fede Valverde marcara pocos goles el año pasado. Tiene una piedra en el pie”, continuaba el entrenador italiano. Valverde, que llegó al Real Madrid, como Vinicius, por la puerta del filial, es ahora mismo titular indiscutible, un fijo para Ancelotti, que encontró la forma de equilibrar al equipo en los partidos grandes con Valverde en la izquierda del ataque. Desde ahí parte y después no deja de correr arriba y abajo para ser ese futbolista “box to box” del que hablaba Zidane cuando era el entrenador. El francés pidió a Pogba y como no se lo trajeron, usaba en ese papel a Fede, que no tendrá tanto glamour, pero sí todo lo demás.

Además es un futbolista que ha ido creciendo poco a poco hasta que la suma de minutos ha hecho que explote como nunca. Le costó hacerse un sitio el curso pasado, pero lo consiguió en los partidos finales y decisivos, cuando Ancelotti vio que el equipo era frágil en el centro del campo y necesitaba meter más piernas. Por eso se inventó esa extraña posición para Fede, en la que parte desde la derecha, pero puede acabar en cualquier parte del campo. Su pase a Vinicius en la final de la Champions contra el Liverpool fue el momento definitivo, el que ya le situó entre los titulares de manera irremediable.

Por eso lo juega casi todo este año. Es un futbolista que da apoyo al centro del campo, para que no se agote, pero que llega arriba con facilidad, sea el minuto que sea, como si no le pesasen las piernas. Ha obligado a que Rodrygo tenga que buscarse la vida como delantero centro, porque en la banda la competencia con Fede es complicada. Y en la delantera, sin Benzema, competir con Hazard es mucho más sencilla.