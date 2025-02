La Real Sociedad se transforma para ganar al Midtjylland (1-2) y encarrilar su clasificación en la Europa League

La Real Sociedad se transformó para lograr una victoria en Dinamarca, en el playoff, que encarrila su pase para los octavos de final de la Europa League. Le queda rematar en casa, y después de ver que el Midtjylland es peligroso, confiarse no está permitido.

El conjunto que dirige Imanol lleva una temporada muy irregular, pero suele ser un equipo que tiene muy claras las ideas. Sabe a lo que juega, después le puede salir o no. Normalmente es dominador y genera ocasiones, aunque le cuesta convertirlas. En la fría Herning, con temperaturas bajo cero, la Real cambió de traje. Tuvo menos la pelota que su rival (40 por ciento, por 60 de los nórdicos) y llegó menos a portería (41 aproximaciones por 50; 10 remates contra 12), pero consiguió ser más certera y por eso se llevó el triunfo. El fútbol en muchas ocasiones se mide por la puntería, por muy injusto que sea.

Pronto vivió el equipo español el primer susto, con el cabezazo al palo de Castillo casi nada más empezar. No tardó mucho en llegar el penalti de Sorensen a Brais Méndez, por un pisotón, aunque hubo que esperar a la revisión del VAR para que se sancionara. El propio centrocampista gallego fue el encargado de transformarlo.

La ventaja la amplió después gracias a la calidad de Kubo, que se fue haciendo hueco de fuera a adentro hasta poder disparar desde lejos para marcar un golazo.

Con dos tantos en sus dos aproximaciones más serias, la Real había hecho lo más complicado y lo que no suele ante un oponente que tampoco bajó los brazos. No se fiaba Imanol, que quitó al chaval Balda a los 24 minutos, entre gol y gol, porque había visto una tarjeta amarilla. El Midtjylland probó varias veces a Marrero, hasta que finalmente Buksa completó una gran acción colectiva.

No había acabado el trabajo defensivo de la Real Sociedad. Durante prácticamente media hora no pudo hacer mucho más que protegerse. Sufrió el acoso de los daneses, demasiado metida en su área, y Simsir, el jugador más peligroso, estuvo muy cerca de lograr el empate. Le costó al conjunto vasco sacudirse la presión. Cargaba con muchos hombres el Midtjylland y el partido sólo iba en una dirección. Pero la entrada de Oyarzabal por un desdibujado Oskarsson dio algo de respiro a los blanquiazules. El capitán incluso pudo marcar en una ocasión que le bloqueo Lössi. Logró al menos equilibrar fuerzas la Real Sociedad, aunque no pudo marcar un tercer gol que hubiera supuesto prácticamente la sentencia. El próximo jueves le toca completar la faena.

1 - Midtjylland: Lössl; Andersson, Diao, Bech, Paulinho (Bak, m.77); Castillo (Franculino, m.66), Silva (Bravo, m.46), Sørensen (Byskov, m.81); Osorio, Buksa, Simsir (Gogorza, m.66).

2 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Elustondo, Pacheco (Aguerd, m.46), Balda (Javi López, m.24); Marín, Olasagasti (Zubimendi, m.46), Brais Méndez; Kubo, Óskarsson (Oyarzábal, m.74), Barrenetxea (Sergio Gómez, m.46).

Goles: 0-1, m.11: Brais Méndez (penalti); 0-2, m.31: Kubo; 1-2, m.38: Buksa.

Árbitro: Orel Grinfeeld (Israel). Sacó tarjeta amarilla, por el Midtjylland, a Buksa (m.25), Simsir (m.51), Castillo (m.58); por la Real Sociedad, a Balda (m.2), Brais Méndez (m.61), Aramburu (m.90), Zubimendi (m.90).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa disputado en el MCH Arena de Herning (Dinamarca).